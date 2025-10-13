Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251013/prezident-rustam-ahmedov-vafoti-taziya-52670067.html
Президент Рустам Аҳмедовнинг вафоти муносабати билан таъзия билдирди
Президент Рустам Аҳмедовнинг вафоти муносабати билан таъзия билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг биринчи мудофаа вазири, генерал-полковник Рустам Аҳмедов 82 ёшида вафот этди. Президент ва давлат раҳбарияти таъзия билдирдилар.
2025-10-13T16:13+0500
2025-10-13T16:13+0500
ўзбекистон
мудофаа вазирлиги
таъзия
ҳамдардлик
шавкат мирзиёев
абдулла арипов
танзила норбоева
ниғматилла йўлдошев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев, Қуролли Кучларнинг таниқли намояндаси, Ўзбекистоннинг биринчи мудофаа вазири, генерал-полковник Рустам Аҳмедов вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдирди.Шунингдек, Сенат раиси Танзила Норбоева, Қонунчилик палатаси спикери Нурдинжон Исмоилов, Бош вазир Абдулла Арипов, Давлат хавфсизлик кенгаши котиби Виктор Махмудов ва мудофаа вазири Шуҳрат Халмухамедов таъзия изҳор этган.Рустам Аҳмедов мустақил Ўзбекистон миллий армиясини ташкил этиш ва давлат мудофаа тизимини яратишда катта хизмат кўрсатган. У 1991–1997 йилларда мамлакатнинг биринчи мудофаа вазири, шунингдек, бир муддат Миллий гвардия қўмондони сифатида фаолият юритди.Шу даврда мудофаа тизимида ҳарбий округлар ташкил этилди, Бош штаб қайта тузилди ва ҳарбий қисмларнинг бошқарув тизими такомиллаштирилди. Кейинчалик у Фавқулодда вазиятлар вазири сифатида ҳам самарали ишлади.Фахрий генерал Ватан мудофааси тизимини такомиллаштиришда ҳамда ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда муҳим ўрин тутди.
https://sputniknews.uz/20251012/mudofaa-vaziri-rustam-ahmedov-52649544.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_164:137:1118:853_1920x0_80_0_0_eccab10edeb80915beefd23189b50950.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
рустам аҳмедов, ўзбекистон мудофаа вазири, шавкат мирзиёев, таъзия, ҳамдардлик, миллий армия, қуролли кучлар, генерал-полковник, фавқулодда вазиятлар вазири, ватан ҳимоячиси, рустам ахмедов
рустам аҳмедов, ўзбекистон мудофаа вазири, шавкат мирзиёев, таъзия, ҳамдардлик, миллий армия, қуролли кучлар, генерал-полковник, фавқулодда вазиятлар вазири, ватан ҳимоячиси, рустам ахмедов

Президент Рустам Аҳмедовнинг вафоти муносабати билан таъзия билдирди

16:13 13.10.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Президент ва давлат раҳбарияти Рустам Аҳмедовнинг вафоти муносабати билан таъзия билдириб, унинг Ватан олдидаги хизматларини юксак баҳолашди.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев, Қуролли Кучларнинг таниқли намояндаси, Ўзбекистоннинг биринчи мудофаа вазири, генерал-полковник Рустам Аҳмедов вафоти муносабати билан ҳамдардлик билдирди.
Шунингдек, Сенат раиси Танзила Норбоева, Қонунчилик палатаси спикери Нурдинжон Исмоилов, Бош вазир Абдулла Арипов, Давлат хавфсизлик кенгаши котиби Виктор Махмудов ва мудофаа вазири Шуҳрат Халмухамедов таъзия изҳор этган.
Рустам Аҳмедов мустақил Ўзбекистон миллий армиясини ташкил этиш ва давлат мудофаа тизимини яратишда катта хизмат кўрсатган. У 1991–1997 йилларда мамлакатнинг биринчи мудофаа вазири, шунингдек, бир муддат Миллий гвардия қўмондони сифатида фаолият юритди.
Шу даврда мудофаа тизимида ҳарбий округлар ташкил этилди, Бош штаб қайта тузилди ва ҳарбий қисмларнинг бошқарув тизими такомиллаштирилди. Кейинчалик у Фавқулодда вазиятлар вазири сифатида ҳам самарали ишлади.
Фахрий генерал Ватан мудофааси тизимини такомиллаштиришда ҳамда ёш авлодни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда муҳим ўрин тутди.

"Таниқли ҳарбий қўмондон, самимий ва камтарин инсон Рустам Аҳмедовнинг хотираси қалбларимизда абадий сақланиб қолади", — дейилади таъзияда.

Рустам Ахмедов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2025
Ўзбекистоннинг биринчи мудофаа вазири Рустам Аҳмедов вафот этди
Кеча, 17:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0