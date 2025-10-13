Ўзбекистон
Тошкентда Алишер Ҳамдамовнинг "Рангларда яшовчи ҳислар" кўргазмаси очилди - фото
Тошкентда Алишер Ҳамдамовнинг "Рангларда яшовчи ҳислар" кўргазмаси очилди - фото
Фотосуратлар уйида ёш истеъдодли рассом Алишер Ҳамдамовнинг "Рангларда яшовчи ҳислар" номли шахсий кўргазмаси ўз ишини бошлади. Экспозицияси томошабинни ҳис-туйғулар оламига чорлайди. Асарларда рангларнинг уйғунлиги, мазокларнинг шиддати ва композицион ечимларидаги аниқлик муаллифнинг етук маҳоратини намоён этади.
Фотосуратлар уйида ёш истеъдодли рассом Алишер Ҳамдамовнинг “Рангларда яшовчи ҳислар” номли шахсий кўргазмаси ўз ишини бошлади. Ўзбекистон Бадиий академияси, Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси ҳамда Тошкент Фотосуратлар уйи ҳамкорлигида ташкил этилган ушбу кўргазма ёш рассом Алишер Ҳамдамов ижодининг сўнгги йилларда юксак даражада шаклланган ифодасини кўрсатади. Рассомнинг “Рангларда яшовчи ҳислар” деб номланган экспозицияси томошабинни ҳис-туйғулар оламига чорлайди. Асарларда рангларнинг уйғунлиги, мазокларнинг шиддати ва композицион ечимларидаги аниқлик муаллифнинг етук маҳоратини намоён этади.Алишер Ҳамдамов ўзига хос услуб ва ифода воситаларига эга рассом сифатида танилган. Унинг “Манзилли сафар” (2025), “Мулоқот” (2024), “Мутолаа” (2024), “Савдогарлар” (2024), “Карвон” (2024) каби ишлари ранглар симфонияси орқали инсон кайфиятини ва ҳаётнинг турфа оҳангларини ифодалайди. Рассомнинг “Баҳор” (2020) асарида ёшликнинг илиқ туйғулари, “Ота” (2025)да эса умрнинг чуқур фалсафаси мужассам.Кўргазмадаги ҳар бир асар ранглар орқали ҳаёт, инсон, табиат ва туйғулар орасидаги нозик боғлиқликни очиб беради. Ҳамдамов ижоди томошабинни ўйлантиради, ранглар тили орқали ҳис этишга ундайди. Алишер Ҳамдамов 1986 йилда Фарғона вилоятининг Риштон туманида туғилган. У П. Бенков номидаги рассомлик коллежини ва Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИни тамомлаган. 2010 йилдан Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси. Рассом халқаро миқёсдаги бир қатор кўргазма ва симпозиумларда иштирок этган, асарлари Кипр, Хитой ва бошқа давлатлардаги санъат музейлари ҳамда шахсий коллекцияларда сақланади.Кўргазма 19 октябргача қадар давом этади.
Ижодкорнинг 50 тадан ортиқ рангтасвир асарлари томошабинлар эътиборига ҳавола этилмоқда.
Фотосуратлар уйида ёш истеъдодли рассом Алишер Ҳамдамовнинг “Рангларда яшовчи ҳислар” номли шахсий кўргазмаси ўз ишини бошлади.
Ўзбекистон Бадиий академияси, Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси ҳамда Тошкент Фотосуратлар уйи ҳамкорлигида ташкил этилган ушбу кўргазма ёш рассом Алишер Ҳамдамов ижодининг сўнгги йилларда юксак даражада шаклланган ифодасини кўрсатади.
Рассомнинг “Рангларда яшовчи ҳислар” деб номланган экспозицияси томошабинни ҳис-туйғулар оламига чорлайди. Асарларда рангларнинг уйғунлиги, мазокларнинг шиддати ва композицион ечимларидаги аниқлик муаллифнинг етук маҳоратини намоён этади.
Алишер Ҳамдамов ўзига хос услуб ва ифода воситаларига эга рассом сифатида танилган. Унинг “Манзилли сафар” (2025), “Мулоқот” (2024), “Мутолаа” (2024), “Савдогарлар” (2024), “Карвон” (2024) каби ишлари ранглар симфонияси орқали инсон кайфиятини ва ҳаётнинг турфа оҳангларини ифодалайди. Рассомнинг “Баҳор” (2020) асарида ёшликнинг илиқ туйғулари, “Ота” (2025)да эса умрнинг чуқур фалсафаси мужассам.
Кўргазмадаги ҳар бир асар ранглар орқали ҳаёт, инсон, табиат ва туйғулар орасидаги нозик боғлиқликни очиб беради. Ҳамдамов ижоди томошабинни ўйлантиради, ранглар тили орқали ҳис этишга ундайди.
Алишер Ҳамдамов 1986 йилда Фарғона вилоятининг Риштон туманида туғилган. У П. Бенков номидаги рассомлик коллежини ва Камолиддин Беҳзод номидаги МРДИни тамомлаган. 2010 йилдан Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси.
Рассом халқаро миқёсдаги бир қатор кўргазма ва симпозиумларда иштирок этган, асарлари Кипр, Хитой ва бошқа давлатлардаги санъат музейлари ҳамда шахсий коллекцияларда сақланади.
"Алишер Ҳамдамовнинг ҳар бир асарида бетакрор оҳангбор. Уларда умид, ишонч, меҳр - оқибат мужассам. Ранглар жозибали, аммо меъёрида, кўзни қамаштирмайди. Асарлардаги кенглик томошабинга расмга янада чуқурроқ кириб бориш имконини беради. Шу билан бирга, томошабин чарчамайди, аксинча, асардан асарга ўтишда кўз ва онг дам олади", — дейди рассом- график Зилола Камилова.

Кўргазма 19 октябргача қадар давом этади.
