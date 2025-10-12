https://sputniknews.uz/20251012/afgoniston-pokiston-qurolli-toqnashuvlar-52642988.html
Афғонистон ва Покистон чегарасида қуролли тўқнашувлар содир бўлди – тафсилотлар
Афғонистон ва Покистон чегарасида қуролли тўқнашувлар содир бўлди – тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Чегарадаги тўқнашувлар 11 октябрь куни бошланди. Жанговар ҳаракатлар кечқурун қайта бошланди. Афғонистон Ҳарбий-ҳаво кучлари Покистондаги Лаҳор шаҳрига зарба берди. Зарба Покистоннинг чегара яқинидаги толиблар позицияларига қилган ҳужумига жавоб бўлди, дея хабар қилди “TOLO News” телеканали. Покистон армияси танк, артиллерия, авиация ва дронларни қўллади.
2025-10-12T11:22+0500
2025-10-12T11:22+0500
2025-10-12T11:42+0500
дунёда
дунё янгиликлари
покистон
афғонистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0c/52642822_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54c711d1620e8aba9acb53561c34bc1e.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Афғонистон ва Покистон чегарасидаги тўқнашув Покистоннинг Ҳилманд вилояти ҳудудидаги толибларнинг позицияларига ҳужумидан кейин бошланди. Можаро Дюранд чизиғи атрофидаги ҳудуд баҳслари бошланишига боғлиқ.Асосий маълумотлар:Маълумотларга кўра, тўқнашувларда Покистон армиясининг камида 12 нафар ҳарбийси ҳалок бўлган. Афғонистон томонидан, Покистоннинг “Geo” телеканали маълумотларига кўра, йўқотишлар бир неча ўнлаб ҳарбийлар бўлган.Можаро тарихиАфғонистон ва Покистон ўртасидаги чегара можароси дунёдаги энг узоқ давом этаётган ҳудудий баҳслардан бири бўлади. Британия Ҳиндистони парчаланишига қадар 1947 йилда Афғонистон ҳукумати Дюранд чизиғини чегара сифатида кўрган.Кобул бу чизиқни 1947 йилда мустақил Покистон пайдо бўлиши билан расмий чегара сифатида тан олишни бас қилган.
покистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0c/52642822_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8b7c01e663936499796703f73d73f086.jpg
Авиаудар по пакистанскому городу Лахор
Sputnik Ўзбекистон
Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News.
По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
2025-10-12T11:22+0500
true
PT0M30S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
афғонистон покистон қуролли тўқнашувлар уруш можаро тарих
афғонистон покистон қуролли тўқнашувлар уруш можаро тарих
Афғонистон ва Покистон чегарасида қуролли тўқнашувлар содир бўлди – тафсилотлар
11:22 12.10.2025 (янгиланди: 11:42 12.10.2025)
Можаро Дюранд чизиғи атрофидаги ҳудуд баҳслари бошланишига боғлиқ.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Афғонистон ва Покистон чегарасидаги тўқнашув Покистоннинг Ҳилманд вилояти ҳудудидаги толибларнинг позицияларига ҳужумидан кейин бошланди. Можаро Дюранд чизиғи атрофидаги ҳудуд баҳслари бошланишига боғлиқ.
Чегарадаги тўқнашувлар 11 октябрь куни бошланди.
Жанговар ҳаракатлар кечқурун қайта бошланди.
Афғонистон Ҳарбий-ҳаво кучлари Покистондаги Лаҳор шаҳрига зарба берди.
Зарба Покистоннинг чегара яқинидаги толиблар позицияларига қилган ҳужумига жавоб бўлди, дея хабар қилди “TOLO News” телеканали.
Покистон армияси танк, артиллерия, авиация ва дронларни қўллади.
Афғонистон Мудофаа вазирлиги маҳаллий вақт билан тунда операция якунланганини маълум қилди.
Маълумотларга кўра, тўқнашувларда Покистон армиясининг камида 12 нафар ҳарбийси ҳалок бўлган. Афғонистон томонидан, Покистоннинг “Geo” телеканали маълумотларига кўра, йўқотишлар бир неча ўнлаб ҳарбийлар бўлган.
Афғонистон ва Покистон ўртасидаги чегара можароси дунёдаги энг узоқ давом этаётган ҳудудий баҳслардан бири бўлади. Британия Ҳиндистони парчаланишига қадар 1947 йилда Афғонистон ҳукумати Дюранд чизиғини чегара сифатида кўрган.
Кобул бу чизиқни 1947 йилда мустақил Покистон пайдо бўлиши билан расмий чегара сифатида тан олишни бас қилган.