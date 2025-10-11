https://sputniknews.uz/20251011/ozbekistonlik-sayyohat-mamlakat-52620461.html
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп борган топ-5 давлат - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилнинг 8 ойида 5,2 миллион ўзбекистонлик хорижга сафар қилди. Бу ўтган йилга нисбатан 26,8 фоизга кўп. Энг кўп сафар қилинган давлатлар — Қирғизистон ва Қозоғистон.
2025-10-11T12:52+0500
ўзбекистон
сайёҳлар
инфографика
мултимедиа
туризм
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида қарийб 5,2 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Ўзбекистонликлар асосан қўшни мамлакатларга саёҳат қилишмоқда.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида
ўзбекистон
ўзбекистон, туризм, чет элга сафар, статистика, 2025 йил, қирғизистон, қозоғистон, тожикистон, россия, туркия, саудия арабистони, фуқаролар сони, киргизистон, козогистон, сайёҳ, сайёх, сайёхат, сайёҳат
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп борган топ-5 давлат - инфографика
2025 йилнинг январь – август ойларида қарийб 5,2 миллион ўзбекистонлик фуқаро туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида қарийб 5,2 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 1,1 миллион нафарга ёки 26,8 % га ошган.
Ўзбекистонликлар асосан қўшни мамлакатларга саёҳат қилишмоқда.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида