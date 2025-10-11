Ўзбекистон
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп борган топ-5 давлат - инфографика
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп борган топ-5 давлат - инфографика
2025 йилнинг 8 ойида 5,2 миллион ўзбекистонлик хорижга сафар қилди. Бу ўтган йилга нисбатан 26,8 фоизга кўп. Энг кўп сафар қилинган давлатлар — Қирғизистон ва Қозоғистон.
2025-10-11T12:52+0500
2025-10-11T12:52+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0b/52630506_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_39827601efb0eaae352ee92ff6342664.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида қарийб 5,2 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Ўзбекистонликлар асосан қўшни мамлакатларга саёҳат қилишмоқда.Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида
ўзбекистон
Ўзбекистонлик сайёҳлар энг кўп борган топ-5 давлат - инфографика

12:52 11.10.2025
Oбуна бўлиш
2025 йилнинг январь – август ойларида қарийб 5,2 миллион ўзбекистонлик фуқаро туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида қарийб 5,2 миллион нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 1,1 миллион нафарга ёки 26,8 % га ошган.
Ўзбекистонликлар асосан қўшни мамлакатларга саёҳат қилишмоқда.
Батафсил - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида
