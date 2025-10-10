Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20251010/sputnik-uzbekistan-ulug-vatan-urush-sanoat-52592946.html
Sputnik матбуот марказида уруш йилларида Ўзбекистон саноати ривожланиши муҳокама этилади
Sputnik матбуот марказида уруш йилларида Ўзбекистон саноати ривожланиши муҳокама этилади
Sputnik Ўзбекистон
Экспертлар Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон саноатининг ривожланиши ҳақида сўзлаб беришади. 10.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-10T11:02+0500
2025-10-10T11:04+0500
улуғ ватан уруши
тарих
матбуот маркази
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46048789_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d21fcbc321132636015b01826d81005f.jpg
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон саноатининг ривожланиши муҳокама қилинади. Тадбир 13 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да Тошкент - Москва видеокўприги форматида бўлиб ўтади. Тошкентда: Москвада: Журналистлар тадбирга таклиф этилади. Қуйидаги алоқалар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин: Телефон: +998971907178Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46048789_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b8b09e24b1bc25cb4ef087ee36e4fe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnik ўзбекистон, улуғ ватан уруши, ўзбекистон саноати, тарих, видеокўприг, тошкент, москва, муҳайё исоқова, михаил мягков, тарих институти, миллий архив, тарих фанлари, тарихий тадқиқот, журналистлар, спутник узбекистон
sputnik ўзбекистон, улуғ ватан уруши, ўзбекистон саноати, тарих, видеокўприг, тошкент, москва, муҳайё исоқова, михаил мягков, тарих институти, миллий архив, тарих фанлари, тарихий тадқиқот, журналистлар, спутник узбекистон

Sputnik матбуот марказида уруш йилларида Ўзбекистон саноати ривожланиши муҳокама этилади

11:02 10.10.2025 (янгиланди: 11:04 10.10.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.10.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Экспертлар Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон саноатининг ривожланиши ҳақида сўзлаб беришади.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон саноатининг ривожланиши муҳокама қилинади.
Тадбир 13 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да Тошкент - Москва видеокўприги форматида бўлиб ўтади.
Тошкентда:
Тарих институти ва Ўзбекистон Миллий архиви профессори, тарих фанлари доктори Муҳайё Исоқова;
тарих фанлари номзодлари Дилшод Аберқулов, Василий Костецкий, Ойбек Маҳмудов;
Москвада:
Россия ҳарбий-тарихий жамияти илмий директори, тарих фанлари доктори Михаил Мягков иштирок этади
Журналистлар тадбирга таклиф этилади.
Қуйидаги алоқалар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин:
Телефон: +998971907178
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0