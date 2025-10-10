Sputnik матбуот марказида уруш йилларида Ўзбекистон саноати ривожланиши муҳокама этилади

https://sputniknews.uz/20251010/sputnik-uzbekistan-ulug-vatan-urush-sanoat-52592946.html
Экспертлар Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон саноатининг ривожланиши ҳақида сўзлаб беришади. 10.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон саноатининг ривожланиши муҳокама қилинади. Тадбир 13 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да Тошкент - Москва видеокўприги форматида бўлиб ўтади. Тошкентда: Москвада: Журналистлар тадбирга таклиф этилади. Қуйидаги алоқалар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин: Телефон: +998971907178Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.
ТОШКЕНТ, 10 окт – Sputnik
. Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида Улуғ Ватан уруши йилларида Ўзбекистон саноатининг ривожланиши муҳокама қилинади.
Тадбир 13 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 15:00 да Тошкент - Москва видеокўприги форматида бўлиб ўтади.
Тарих институти ва Ўзбекистон Миллий архиви профессори, тарих фанлари доктори Муҳайё Исоқова;
тарих фанлари номзодлари Дилшод Аберқулов, Василий Костецкий, Ойбек Маҳмудов;
Россия ҳарбий-тарихий жамияти илмий директори, тарих фанлари доктори Михаил Мягков иштирок этади
Журналистлар тадбирга таклиф этилади.
Қуйидаги алоқалар орқали рўйхатдан ўтиш мумкин:
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.