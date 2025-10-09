https://sputniknews.uz/20251009/uzmetkombinat-xalqaro-moliyalashtirish-52561494.html
“Ўзметкомбинат” 132,5 млн евро халқаро молиялаштириш жалб этди
“Ўзметкомбинат” 132,5 млн евро халқаро молиялаштириш жалб этди
Sputnik Ўзбекистон
“Ўзметкомбинат” Standard Chartered ва KfW IPEX банклари орқали 132,5 млн евро халқаро молиялаштириш жалб этди. Лойиҳа ICIEC кафолати остида амалга оширилди.
2025-10-09T10:17+0500
2025-10-09T10:17+0500
2025-10-09T10:17+0500
ўзбекистон
иқтисод
металлургия
банк
кредит
экспорт
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52562091_0:70:1381:847_1920x0_80_0_0_02f185851c887f635172fea482315849.png
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. “Ўзметкомбинат” АЖ томонидан 132,5 миллион евро миқдорида халқаро молиялаштириш жалб этди. Бу ҳақда Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, бу битим Ўзбекистон саноатининг халқаро молия тизимидаги ишончлилигини ва инвесторлар учун очиқлигини мустаҳкамлайди. Мазкур ҳамкорлик мамлакат металлургия тармоғининг модернизацияси, экспорт салоҳиятининг ошиши ва ишлаб чиқариш занжирларининг барқарор ривожланишига хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20240814/uzbekistan-venchur-moliyalashtirish-45176695.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/09/52562091_80:0:1303:917_1920x0_80_0_0_cac360349b41895bc27397498f8d952f.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзметкомбинат, standard chartered bank, kfw ipex bank, iciec, халқаро молиялаштириш, металлургия, инвестиция, экспорт салоҳияти, ўзбекистон саноати, модернизация, евро кредит, узметкомбинат, бекобод, кредит
ўзметкомбинат, standard chartered bank, kfw ipex bank, iciec, халқаро молиялаштириш, металлургия, инвестиция, экспорт салоҳияти, ўзбекистон саноати, модернизация, евро кредит, узметкомбинат, бекобод, кредит
“Ўзметкомбинат” 132,5 млн евро халқаро молиялаштириш жалб этди
“Ўзметкомбинат” 132,5 миллион евро миқдорида халқаро молиялаштириш жалб этди. Битим Standard Chartered ва KfW IPEX банклари иштирокида, ICIEC кафолати остида ташкил этилди
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik.
“Ўзметкомбинат” АЖ томонидан 132,5 миллион евро миқдорида халқаро молиялаштириш жалб этди. Бу ҳақда Тоғ-кон саноати ва геология вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Молиялаштириш "Standard Chartered Bank" ва "KfW IPEX-Bank GmbH", ICIEC — Ислом инвестициялар ва экспорт кредитларини суғурталаш корпорацияси кафолати остида ташкил этилди.
Таъкидланишича, бу битим Ўзбекистон саноатининг халқаро молия тизимидаги ишончлилигини ва инвесторлар учун очиқлигини мустаҳкамлайди.
Мазкур ҳамкорлик мамлакат металлургия тармоғининг модернизацияси, экспорт салоҳиятининг ошиши ва ишлаб чиқариш занжирларининг барқарор ривожланишига хизмат қилади.