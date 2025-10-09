https://sputniknews.uz/20251009/sentabr-oziq-ovqat-narx-52570693.html
Сентябрда озиқ-овқат маҳсулотлари нархи қандай ўзгарди
Сентябрда озиқ-овқат маҳсулотлари нархи қандай ўзгарди
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил сентябрь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,9 % га қимматлашгани кузатилган.Энг сезиларли ўсиш помидор (+16,9 %), булғор қалампири (+10,4 %), сабзи (+7,7 %), тухум (+6,5 %), тарвуз (+5,6 %) ва қовунда (+5,5 %) кузатилган.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил сентябрь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,9 % га қимматлашгани кузатилган.Энг сезиларли ўсиш помидор (+16,9 %), булғор қалампири (+10,4 %), сабзи (+7,7 %), тухум (+6,5 %), тарвуз (+5,6 %) ва қовунда (+5,5 %) кузатилган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Сентябрда озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,9 % га ошди.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил сентябрь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,9 % га қимматлашгани кузатилган.
Энг сезиларли ўсиш помидор (+16,9 %), булғор қалампири (+10,4 %), сабзи (+7,7 %), тухум (+6,5 %), тарвуз (+5,6 %) ва қовунда (+5,5 %) кузатилган.
