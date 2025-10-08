https://sputniknews.uz/20251008/sirli-mijoz-raqam-nazorat-istemolchi-himoya-52539913.html
“Сирли мижоз” ва рақамли назорат: истеъмолчи ҳуқуқлари ҳимояси кучайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
Президент қарорига кўра, 2026 йил 1 мартдан рақамли маркировка тизимида муддати ўтган товарлар савдоси автоматик чекланади. Шунингдек, “сирли мижоз” ва назорат хариди амалиёти тажриба тариқасида жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik. Ўзбекистон истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилади. 6 октябрь куни президентнинг тегишли қарори қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қарорга кўра, 2026 йил 1 мартдан бошлаб рақамли маркировка тизими жорий қилинган товарларнинг яроқлилик муддати ўтган бўлса, уларнинг савдоси ушбу тизим орқали автоматик равишда чекланади. Бунда рақамли маркировкаланган муддати ўтган товарларга назорат-касса техникаларида харид чеки чиқарилмайди. Истеъмолчиларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш самарадорлигини ошириш мақсадида 2025 йил 1 декабрдан бошлаб “истеъмолчи–тадбиркор–нодавлат нотижорат ташкилотлар–давлат органлари” тизими жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 8 окт – Sputnik
. Ўзбекистон истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилади. 6 октябрь куни президентнинг тегишли қарори қабул қилинди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Қарорга кўра, 2026 йил 1 мартдан бошлаб рақамли маркировка тизими жорий қилинган товарларнинг яроқлилик муддати ўтган бўлса, уларнинг савдоси ушбу тизим орқали автоматик равишда чекланади.
Бунда рақамли маркировкаланган муддати ўтган товарларга назорат-касса техникаларида харид чеки чиқарилмайди.
2025 йил 15 октябрдан 2027 йил 1 январга қадар тажриба тариқасида нодавлат нотижорат ташкилотлар томонидан истеъмолчиларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш ҳамда “сирли мижоз” ва назорат хариди тадбирларини ўтказиш тартиби жорий этилади.
Истеъмолчиларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш самарадорлигини ошириш мақсадида 2025 йил 1 декабрдан бошлаб “истеъмолчи–тадбиркор–нодавлат нотижорат ташкилотлар–давлат органлари” тизими жорий этилади.