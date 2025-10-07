Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20251007/sputnik-atom-energetikasi-52525555.html
Анонс: МОда атом энергетикаси ривожланиши истиқболлари муҳокама қилинади
Анонс: МОда атом энергетикаси ривожланиши истиқболлари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Экспертлар “World Atomic Week” халқаро форумининг асосий якунлари,тадбирлар давомида эришилган келишув ва битимлар ҳақида сўзлаб беришади. 07.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-07T18:02+0500
2025-10-07T18:02+0500
матбуот маркази
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
атом энергетикаси
марказий осиё
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46052447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0816aea259053e83561cd43a9052f78f.jpg
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “Марказий Осиёда атом энергетикаси ривожланиши истиқболлари” мавзусида Москва-Тошкент-Остона видеокўприги бўлиб ўтади.Тадбир 9 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 12:00 да бошланади.Тошкентдаги иштирокчилар:Москвада:Остонада:25-25 сентябрь кунлари Москвада Россия атом соҳасининг 80 йиллигига бағишланган “World Atomic Week” халқаро форуми бўлиб ўтди. У атом ва тегишли соҳаларнинг келажагини муҳокама қилиш учун етакчи экспертлар, давлат идоралари, бизнес ва илмий ҳамжамият вакилларини бирлаштирди.Экспертлар қуйидагилар ҳақида сўзлаб беришади:Телефон: +998971907178Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.
https://sputniknews.uz/20250926/ozbekiston-rosatom-aes-52278066.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46052447_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7af05f0db2fb828591de0dc041c31663.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, марказий осиё
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, марказий осиё

Анонс: МОда атом энергетикаси ривожланиши истиқболлари муҳокама қилинади

18:02 07.10.2025
© SputnikПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2025
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Экспертлар “World Atomic Week” халқаро форумининг асосий якунлари,тадбирлар давомида эришилган келишув ва битимлар ҳақида сўзлаб беришади.
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “Марказий Осиёда атом энергетикаси ривожланиши истиқболлари” мавзусида Москва-Тошкент-Остона видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбир 9 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 12:00 да бошланади.
Тошкентдаги иштирокчилар:
“Ўзатом” ҳузуридаги АЭС қурилиши дирекцияси директри ўринбосари Отабек Аманов;
“Маъно” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев.
Москвада:
"Росатом Международная Сеть" бош директорининг маркетинг ва бизнесни ривожлантириш бўйича биринчи ўринбосари Егор Квятковский.
Остонада:
Қозоғистон ядро жамиятининг атом фанлари, энергетикаси ва саноати фахрийлари кенгаши раиси Бауржан Ибраев.
25-25 сентябрь кунлари Москвада Россия атом соҳасининг 80 йиллигига бағишланган “World Atomic Week” халқаро форуми бўлиб ўтди. У атом ва тегишли соҳаларнинг келажагини муҳокама қилиш учун етакчи экспертлар, давлат идоралари, бизнес ва илмий ҳамжамият вакилларини бирлаштирди.
Экспертлар қуйидагилар ҳақида сўзлаб беришади:
“World Atomic Week” халқаро форумининг асосий якунлари;
тадбирлар давомида эришилган келишув ва битимлар;
яқин йилларда атом соҳасини ривожлантириш учун янги лойиҳалар ва ташаббуслар.
Телефон: +998971907178
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.
АЭС қурилиши бўйича муҳим ҳужжатлар имзоланди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.09.2025
Ўзбекистон ва “Росатом” Жиззахда катта АЭС қуриш тўғрисида келишув имзолади
26 Сентябр, 15:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0