Анонс: МОда атом энергетикаси ривожланиши истиқболлари муҳокама қилинади
Анонс: МОда атом энергетикаси ривожланиши истиқболлари муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Экспертлар "World Atomic Week" халқаро форумининг асосий якунлари,тадбирлар давомида эришилган келишув ва битимлар ҳақида сўзлаб беришади. 07.10.2025
https://sputniknews.uz/20250926/ozbekiston-rosatom-aes-52278066.html
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “Марказий Осиёда атом энергетикаси ривожланиши истиқболлари” мавзусида Москва-Тошкент-Остона видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбир 9 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 12:00 да бошланади.
Тошкентдаги иштирокчилар:
“Ўзатом” ҳузуридаги АЭС қурилиши дирекцияси директри ўринбосари Отабек Аманов;
“Маъно” тадқиқот ташаббуслари маркази директори Бахтиёр Эргашев.
"Росатом Международная Сеть" бош директорининг маркетинг ва бизнесни ривожлантириш бўйича биринчи ўринбосари Егор Квятковский.
Қозоғистон ядро жамиятининг атом фанлари, энергетикаси ва саноати фахрийлари кенгаши раиси Бауржан Ибраев.
25-25 сентябрь кунлари Москвада Россия атом соҳасининг 80 йиллигига бағишланган “World Atomic Week” халқаро форуми бўлиб ўтди. У атом ва тегишли соҳаларнинг келажагини муҳокама қилиш учун етакчи экспертлар, давлат идоралари, бизнес ва илмий ҳамжамият вакилларини бирлаштирди.
Экспертлар қуйидагилар ҳақида сўзлаб беришади:
“World Atomic Week” халқаро форумининг асосий якунлари;
тадбирлар давомида эришилган келишув ва битимлар;
яқин йилларда атом соҳасини ривожлантириш учун янги лойиҳалар ва ташаббуслар.
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.