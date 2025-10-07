https://sputniknews.uz/20251007/ozbekiston-qarindoshlarini-yoqlash-52510991.html
Ўзбекистонга қариндошларини йўқлаш учун энг кўп қайси давлатлардан келишяпти
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида жами қарийб 5,2 млн нафар хориж фуқаролари қариндошларини йўқлаш учун Ўзбекистонга келган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 1,2 млн нафарга ёки 28,9 % га ошган.
Мамлакатга қаришдошларини йўқлашга келаётган хорижликлар сони қарийб 1,2 млн нафарга ёки 28,9 % га ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида жами қарийб 5,2 млн нафар хориж фуқаролари қариндошларини йўқлаш учун Ўзбекистонга келган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 1,2 млн нафарга ёки 28,9 % га ошган.
Мамлакатга асосан қўшни давлатлардан қариндошларини йўқлаш учун келишяпти: Қирғизистон (1,8 млн киши), Қозоғистон (1,5 млн киши), Тожикистон (1,4 млн киши).
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.