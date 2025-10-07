https://sputniknews.uz/20251007/ozbekiston-evroosiyo-52521330.html
Ўзбекистон: Евроосиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси - видео
Ўзбекистон: Евроосиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси - видео
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik мультимедиа матбуот марказида "Катта Евросоиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси" мавзусида давра суҳбати ўтказилди. “Хориждаги руслар институти” АНТ директори Сергей Пантелеевнинг таъкидлашича, Ўзбекистон, Марказий Осиёнинг юраги сифатида, ўзига хос давлат, алоҳида мамлакат бўлиб, унда бугунги кунда янги кўп қутбли дунё олдида турган барча вазифалар жамланган. Хусусан, у “Шимол-Жануб” халқаро транспорт йўлагини ривожлантиришдаги мамлакатнинг муҳим ролини қайд этди.
2025-10-07T19:42+0500
2025-10-07T19:42+0500
2025-10-07T19:42+0500
матбуот маркази
ўзбекистон
видео
катта евроосиё
еоии
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52518855_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d12c182538192a104c3cff3e36c6a8c.jpg
Sputnik мультимедиа матбуот марказида "Катта Евросоиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси" мавзусида давра суҳбати ўтказилди.“Хориждаги руслар институти” АНТ директори Сергей Пантелеевнинг таъкидлашича, Ўзбекистон, Марказий Осиёнинг юраги сифатида, ўзига хос давлат, алоҳида мамлакат бўлиб, унда бугунги кунда янги кўп қутбли дунё олдида турган барча вазифалар жамланган. Хусусан, у “Шимол-Жануб” халқаро транспорт йўлагини ривожлантиришдаги мамлакатнинг муҳим ролини қайд этди.А.М. Горчаков номидаги Жамоатчилик дипломатиясини қўллаб-қувватлаш жамғармаси таҳлилчиси, РФА Шарқшунослик институти илмий ходими Дарья Сапринскаянинг фикрича, 2025 йилни инфратузилма лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратиш йили деб аташ мумкин. Кўплаб ташаббуслар, кўпинча тарқоқ, Марказий Осиё мамлакатдари – хусусан, Ўзбекистон ва Қозоғистон –ривожланиш йўлларига прагматик ёндашув нуқтаи назаридан муносабат билдирмоқда.Сергей Пантелеев таъкидлашича, инфратузилма ташаббусларини амалга оширишнинг тарихий амалиётига эга бўлган минтақавий ўйинчилар асосий роль ўйнайди.Дарья Сапринскаянинг сўзларига кўра, Россия Марказий Осиё мамлакатлари билан муносабатларини уларнинг мустақиллигини ва ўз тараққиёт йўлларини ҳурмат қилиш асосида қуриб бормоқда.Г.В. Плеханов номидаги РИУ Сиёсий иқтисодиёт ва иқтисодий фанлар тарихи кафедраси мудири Светлана Мудрова университетнинг Тошкентдаги филиалида турли мамлакатлар талабалари ва ёш тадқиқотчиларини бирлаштирувчи халқаро лойиҳа бошланмоқда. Бунга ўхшаш ташаббуслар халқаро ҳамкорликнинг ҳаракатлантирувчи омили бўлади.Батафсил – Sputnik видеосида.
ўзбекистон
катта евроосиё
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/07/52518855_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_997a749ca2b9ceef45de65bce3646a7a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон евроосиё ҳамкорлиги
ўзбекистон евроосиё ҳамкорлиги
Ўзбекистон: Евроосиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси - видео
Эксклюзив
Пантелеевнинг таъкидлашича, Ўзбекистон, Марказий Осиёнинг юраги сифатида, ўзига хос давлат, алоҳида мамлакат бўлиб, унда бугунги кунда янги кўп қутбли дунё олдида турган барча вазифалар жамланган.
Sputnik мультимедиа матбуот марказида "Катта Евросоиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси" мавзусида давра суҳбати ўтказилди.
“Хориждаги руслар институти” АНТ директори Сергей Пантелеевнинг таъкидлашича, Ўзбекистон, Марказий Осиёнинг юраги сифатида, ўзига хос давлат, алоҳида мамлакат бўлиб, унда бугунги кунда янги кўп қутбли дунё олдида турган барча вазифалар жамланган. Хусусан, у “Шимол-Жануб” халқаро транспорт йўлагини ривожлантиришдаги мамлакатнинг муҳим ролини қайд этди.
“Ўзбекистон иштирокисиз бу лойиҳани амалга оширишнинг имкони йўқ. Асосий умидлар Афғонистонга чиқиш ва Тошкентнинг фаоли иштирокига боғланган. Ишончим комилки, натижа аён бўлади”, - деди у.
А.М. Горчаков номидаги Жамоатчилик дипломатиясини қўллаб-қувватлаш жамғармаси таҳлилчиси, РФА Шарқшунослик институти илмий ходими Дарья Сапринскаянинг фикрича, 2025 йилни инфратузилма лойиҳаларга алоҳида эътибор қаратиш йили деб аташ мумкин. Кўплаб ташаббуслар, кўпинча тарқоқ, Марказий Осиё мамлакатдари – хусусан, Ўзбекистон ва Қозоғистон –ривожланиш йўлларига прагматик ёндашув нуқтаи назаридан муносабат билдирмоқда.
“Мамлакатлар ўз манфаатларидан келиб чиқиб, ҳақиқий иқтисодий наф олишга имкон берадиган энг фойдали тижорий йўналишларни танламоқда”, - деди Сапринская.
Сергей Пантелеев таъкидлашича, инфратузилма ташаббусларини амалга оширишнинг тарихий амалиётига эга бўлган минтақавий ўйинчилар асосий роль ўйнайди.
Дарья Сапринскаянинг сўзларига кўра, Россия Марказий Осиё мамлакатлари билан муносабатларини уларнинг мустақиллигини ва ўз тараққиёт йўлларини ҳурмат қилиш асосида қуриб бормоқда.
“Кучайиб бораётган рақобатга қарамай, биз сув, энергетика масалаларини ҳал этиш ва инсон капиталини ривожлантириш билан боғлиқ асосий лойиҳаларни амалга оширишга интиламиз", – деди у.
Г.В. Плеханов номидаги РИУ Сиёсий иқтисодиёт ва иқтисодий фанлар тарихи кафедраси мудири Светлана Мудрова университетнинг Тошкентдаги филиалида турли мамлакатлар талабалари ва ёш тадқиқотчиларини бирлаштирувчи халқаро лойиҳа бошланмоқда. Бунга ўхшаш ташаббуслар халқаро ҳамкорликнинг ҳаракатлантирувчи омили бўлади.
Батафсил – Sputnik
видеосида.