Сузук ота — қадимий муқаддас маскан ва ҳунармандчилик маҳалласи маркази — фото
Эксклюзив
Сузук ота мажмуаси — Тошкентнинг тарихий марказида жойлашган, XII асрдан маънавий ҳаёт ва ҳунармандчилик анъаналарини уйғунлаштирган муқаддас маскан.
Шайхонтоҳур туманида, Чорсу бозори яқинида жойлашган Сузук ота меъморий мажмуаси пойтахтнинг энг қадимий маънавий ва маданий ёдгорликларидан бири ҳисобланади. Унинг тарихи XII асрга бориб тақалади ва машҳур файласуф ва шоир Аҳмад Яссавий набираси, шайх Мустафоқул Хожа — Сузук ота номи билан чамбарчас боғлиқ.
Сузук ота ҳунармандлар устози ва маънавий раҳбар сифатида танилган. У юзлаб шогирдлар тарбиялаган, халққа ёрдам қўлини чўзган ҳамда ҳунармандчилик маҳалласи ташкил этган. Ривоятларга кўра, унинг ёғоч ўймакорлиги ноёб санъат даражасига етган.
XIV асрда Амир Темур ташаббуси билан бу ерда масжид ва мақбара қурилган. Кейинги асрларда мажмуа гуллаб-яшнаган даврлар ва таназзулни ҳам кўрди. Совет даврида бинолар ишлаб чиқариш цехлари сифатида фойдаланилган, фақат 1990-йиллардан реставрация ишлари бошланган.
2017 йилда президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан мақбара ва масжид тубдан қайта таъмирланди, ҳудуд ободонлаштирилди, ҳунармандлар квартали ва яшил боғ барпо этилди. Бугунги кунда Сузук ота мажмуаси нафақат зиёратгоҳ, балки ҳунармандчилик анъаналари давом этаётган маданий масканга айланган.
Манзил: Шайхонтоҳур тумани, Сузук ота маҳалласи. "Чорсу" метро бекатидан пиёда тахминан 20 дақиқа йўл.
© Sputnik / Бахром Хатамов
