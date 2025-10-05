Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251005/suzuk-ota-51807606.html
Сузук ота — қадимий муқаддас маскан ва ҳунармандчилик маҳалласи маркази — фото
Сузук ота — қадимий муқаддас маскан ва ҳунармандчилик маҳалласи маркази — фото
Sputnik Ўзбекистон
Шайхонтоҳур туманида, Чорсу бозори яқинида жойлашган Сузук ота меъморий мажмуаси пойтахтнинг энг қадимий маънавий ва маданий ёдгорликларидан бири ҳисобланади. Унинг тарихи XII асрга бориб тақалади ва машҳур файласуф ва шоир Аҳмад Яссавий набираси, шайх Мустафоқул Хожа — Сузук ота номи билан чамбарчас боғлиқ.
2025-10-05T18:27+0500
2025-10-05T18:27+0500
ҳунармандлар
масжид
мақбара
фото
мултимедиа
тошкент
тарихий ёдгорлик
тарих
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51823343_0:116:3070:1843_1920x0_80_0_0_78152c645201b832940222aa683f0906.jpg
Шайхонтоҳур туманида, Чорсу бозори яқинида жойлашган Сузук ота меъморий мажмуаси пойтахтнинг энг қадимий маънавий ва маданий ёдгорликларидан бири ҳисобланади. Унинг тарихи XII асрга бориб тақалади ва машҳур файласуф ва шоир Аҳмад Яссавий набираси, шайх Мустафоқул Хожа — Сузук ота номи билан чамбарчас боғлиқ.Сузук ота ҳунармандлар устози ва маънавий раҳбар сифатида танилган. У юзлаб шогирдлар тарбиялаган, халққа ёрдам қўлини чўзган ҳамда ҳунармандчилик маҳалласи ташкил этган. Ривоятларга кўра, унинг ёғоч ўймакорлиги ноёб санъат даражасига етган.XIV асрда Амир Темур ташаббуси билан бу ерда масжид ва мақбара қурилган. Кейинги асрларда мажмуа гуллаб-яшнаган даврлар ва таназзулни ҳам кўрди. Совет даврида бинолар ишлаб чиқариш цехлари сифатида фойдаланилган, фақат 1990-йиллардан реставрация ишлари бошланган.2017 йилда президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан мақбара ва масжид тубдан қайта таъмирланди, ҳудуд ободонлаштирилди, ҳунармандлар квартали ва яшил боғ барпо этилди. Бугунги кунда Сузук ота мажмуаси нафақат зиёратгоҳ, балки ҳунармандчилик анъаналари давом этаётган маданий масканга айланган.Манзил: Шайхонтоҳур тумани, Сузук ота маҳалласи. "Чорсу" метро бекатидан пиёда тахминан 20 дақиқа йўл.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51823343_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_d4894ab01d82799a08fd424fb8b6aa3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сузук ота мажмуа маълумот тарих
сузук ота мажмуа маълумот тарих

Сузук ота — қадимий муқаддас маскан ва ҳунармандчилик маҳалласи маркази — фото

18:27 05.10.2025
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Сузук ота мажмуаси — Тошкентнинг тарихий марказида жойлашган, XII асрдан маънавий ҳаёт ва ҳунармандчилик анъаналарини уйғунлаштирган муқаддас маскан.
Шайхонтоҳур туманида, Чорсу бозори яқинида жойлашган Сузук ота меъморий мажмуаси пойтахтнинг энг қадимий маънавий ва маданий ёдгорликларидан бири ҳисобланади. Унинг тарихи XII асрга бориб тақалади ва машҳур файласуф ва шоир Аҳмад Яссавий набираси, шайх Мустафоқул Хожа — Сузук ота номи билан чамбарчас боғлиқ.
Сузук ота ҳунармандлар устози ва маънавий раҳбар сифатида танилган. У юзлаб шогирдлар тарбиялаган, халққа ёрдам қўлини чўзган ҳамда ҳунармандчилик маҳалласи ташкил этган. Ривоятларга кўра, унинг ёғоч ўймакорлиги ноёб санъат даражасига етган.
XIV асрда Амир Темур ташаббуси билан бу ерда масжид ва мақбара қурилган. Кейинги асрларда мажмуа гуллаб-яшнаган даврлар ва таназзулни ҳам кўрди. Совет даврида бинолар ишлаб чиқариш цехлари сифатида фойдаланилган, фақат 1990-йиллардан реставрация ишлари бошланган.
2017 йилда президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан мақбара ва масжид тубдан қайта таъмирланди, ҳудуд ободонлаштирилди, ҳунармандлар квартали ва яшил боғ барпо этилди. Бугунги кунда Сузук ота мажмуаси нафақат зиёратгоҳ, балки ҳунармандчилик анъаналари давом этаётган маданий масканга айланган.
Манзил: Шайхонтоҳур тумани, Сузук ота маҳалласи. "Чорсу" метро бекатидан пиёда тахминан 20 дақиқа йўл.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Архитектурный комплекс Сузук-Ота - Sputnik Ўзбекистон
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0