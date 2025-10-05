Самарқанд вилоятида биринчи Майиз фестивали қандай ўтди – видео, фото
Ҳар бир фермер ва қайта ишлаш корхонаси ўз стендларини ўзига хос ва ранг-баранг қилиб безади.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Малика Абайдулина. Самарқанд вилоятининг Қўшробод туманида ҳақиқий ҳосил байрами — минтақанинг турли бурчакларидан ва қўшни вилоятлардан минглаб меҳмонларни жалб қилган биринчи Майиз фестивали ташкил этилди.
Марказий майдонда ўнлаб турдаги узум маҳсулотлари — сархил узум шингили ва табиий шарбатлардан тортиб қуритилган мевалар, ширинликлар ва хушбўй мураббога бўлган ярмарка бўлиб ўтди.
Ҳар бир фермер ва қайта ишлаш корхонаси ўз стендларини ўзига хос ва ранг-баранг қилиб, маконни ҳақиқий таъм галереясига айлантиришга ҳаракат қилди.
“Бизнинг туманимиз қадим замонлардан бери узумчилик билан машҳур. Бугунги кунда бизда 7 минг гектардан ортиқ узумзорлар мавжуд бўлиб, улардан ҳар йили 25-30 минг тонна ҳосил йиғиб олинади. Уларнинг катта қисми нафақат Ўзбекистонда, балки чет элларда ҳам сотиладиган майиз ишлаб чиқаришга сарфланади. Йилига Россия, Қозоғистон, Хитой ва Туркияга 6-7 минг тонна майиз экспорт қиламиз”, — деди туман ҳокимининг биринчи ўринбосари Қаҳрамон Холиқулов.
Унинг сўзларига кўра, майиз ишлаб чиқаришга 200 тадан ортиқ фермер ва оилавий фермер хўжаликлари жалб этилган. Шу йилдан бошлаб Қўшробод туманида узумчиликка ихтисослашган агрокластер яратиш бўйича йирик лойиҳа амалга оширилмоқда. У нафақат Самарқанд, балки қўшни Навоий вилоятлари ишлаб чиқарувчиларини бирлаштиради.
“Бизнинг корхонамиз март ойидан бери ишлайди. Ҳозирча ўз узумзоримиз йўқ - биз аҳолидан маҳсулот сотиб оламиз. Бундан ташқари, биз наслчилик билан шуғулланамиз ва фуқароларга in vitro усулда етиштирилган узум новдаларини берамиз. Корхонанинг асосий йўналиши қуруқ маҳсулотларни экспорт қилишдир. Яқинда биз Европада "Гигант" элита узум навини тақдимот қилдик: ушбу навнинг бир килограмм қуритилган маҳсулоти 300 минг сўмдан ошади. Биз аллақачон Озарбайжон, Хитой ва Латвиядаги мижозлар билан ҳамкорликни йўлга қўйдик", - деди “Qo‘shrabot-Agro Star” МЧЖ бош мутахассиси Ориф Мишмирзоев.
Фестивалда корхона янги ва қуруқ узумларнинг кенг ассортиментини тақдим этди, шунингдек, меҳмонларни 20×7 метр ўлчамдаги майиз композицияси билан ҳайратда қолдирди. Мишмирзоевнинг сўзларига кўра, уни безаш учун 100 миллион сўмлик майиз сарфланган.
Кўргазма ва татиб кўришдан ташқари, меҳмонларга вино ишлаб чиқарувчиларнинг маҳорат дарслари ва мусиқа, рақс ва фольклор билан бой маданий дастур тақдим этилди.
