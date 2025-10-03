Ўзбекистон
ўзб
https://sputniknews.uz/20251003/uzbekistan-davo-52442398.html
Ўзбекистонга даволаниш учун энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?
Ўзбекистонга даволаниш учун энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?
Ўзбекистон хорижий фуқаролар учун соғлиқни сақлаш йўналишида тобора оммалашиб бормоқда. 2025 йилнинг январь–август ойларида мамлакатга 62 мингдан ортиқ чет эл фуқароси айнан даволаниш мақсадида ташриф буюрган.
Ўзбекистон хорижий фуқаролар учун соғлиқни сақлаш йўналишида тобора оммалашиб бормоқда. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида мамлакатга 62 мингдан ортиқ чет эл фуқароси айнан даволаниш мақсадида келган.Ушбу даврда Ўзбекистонга соғлиқни сақлаш хизматларидан фойдаланиш учун энг кўп келганлар Тожикистон фуқаролари бўлди.Беморлар сонининг давлатлар кесимидаги кўрсаткичлари билан Sputnik Ўзбекистон инфографикасида танишишингиз мумкин.
Ўзбекистонга даволаниш учун энг кўп қайси давлатлардан келишмоқда?

19:48 03.10.2025
Январь–август ойларида мамлакатга 62 мингдан ортиқ чет эл фуқароси айнан даволаниш мақсадида ташриф буюрган.
Ўзбекистон хорижий фуқаролар учун соғлиқни сақлаш йўналишида тобора оммалашиб бормоқда. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–август ойларида мамлакатга 62 мингдан ортиқ чет эл фуқароси айнан даволаниш мақсадида келган.
Ушбу даврда Ўзбекистонга соғлиқни сақлаш хизматларидан фойдаланиш учун энг кўп келганлар Тожикистон фуқаролари бўлди.
Беморлар сонининг давлатлар кесимидаги кўрсаткичлари билан Sputnik Ўзбекистон инфографикасида танишишингиз мумкин.
