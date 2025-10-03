https://sputniknews.uz/20251003/suv-tanqislik-uzbekistan-valmont-tejash-52423383.html
Сув танқислигини енгиллатиш: Ўзбекистон “Valmont” билан сув тежовчи ечимларни жорий этади
Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги “Valmont Irrigation” билан сув тежовчи ва смарт суғориш технологияларини жорий этишни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Алишер Шукуров сув тежовчи, механизациялашган технологияларни жорий этиш бўйича дунёда етакчи ҳисобланган “Valmont Irrigation” компаниясининг МДҲ ва Туркия бўйича тижорат директори Сергей Стефанов раҳбарлигидаги делегация вакиллари билан учрашди.️Мулоқот марказида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, замонавий сув тежовчи технологияларни кенг жорий этиш масалалари бўлди. Бугун дунё қишлоқ хўжалиги олдида турган энг катта масалалардан бири – сув танқислиги. Ўзбекистон учун эса бу масала янада долзарб: сув қишлоқ хўжалигининг нафақат ҳосилдорлиги, балки ҳосил тақдирини ҳам белгилайди. Суҳбат якунида томонлар келгусида ҳамкорликни янада ривожлантириш, аниқ лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича келишиб олишди.
11:58 03.10.2025 (янгиланди: 12:26 03.10.2025)
Алишер Шукуров “Valmont Irrigation” делегацияси билан учрашиб, сув тежовчи ва механизациялашган технологияларни жорий этиш масалаларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Алишер Шукуров сув тежовчи, механизациялашган технологияларни жорий этиш бўйича дунёда етакчи ҳисобланган “Valmont Irrigation” компаниясининг МДҲ ва Туркия бўйича тижорат директори Сергей Стефанов раҳбарлигидаги делегация вакиллари билан учрашди
️Мулоқот марказида сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, замонавий сув тежовчи технологияларни кенг жорий этиш масалалари бўлди. Бугун дунё қишлоқ хўжалиги олдида турган энг катта масалалардан бири – сув танқислиги. Ўзбекистон учун эса бу масала янада долзарб: сув қишлоқ хўжалигининг нафақат ҳосилдорлиги, балки ҳосил тақдирини ҳам белгилайди.
️“Valmont” вакиллари ўз таклифларини тақдим этди. Уларнинг айтишича, смарт бошқарув тизимлари, ақлли техникалар ёрдамида эндиликда фермер даланинг бошидан туриб эмас, исталган нуқтадан туриб суғоришни назорат қилиши мумкин. Бу эса ҳосилни кўпайтириш, ресурсларни тежаш ва меҳнат унумдорлигини оширишда муҳим омил бўлади.
Суҳбат якунида томонлар келгусида ҳамкорликни янада ривожлантириш, аниқ лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш бўйича келишиб олишди.