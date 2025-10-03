Ўзбекистон
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
Sputnik матбуот марказида Евроосиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси муҳокама қилинади
Sputnik матбуот марказида Евроосиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси муҳокама қилинади
Sputnik мультимедия матбуот марказида 6 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да "Катта Евросиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси" мавзусида давра суҳбати ўтказилади
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида 6 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да "Катта Евросоиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси" мавзусида давра суҳбати ўтказилади.Тадбирда қуйидагилар экспертлар иштирок этади:Журналистлар тадбирда иштирок этишга таклиф қилинади. Қуйидаги алоқа маълумотлари орқали рўйхатдан ўтиш мумкин:Телефон: +998971907178Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.
Тадбирга қизиқиш билдирган журналистлар ҳам суҳбатда иштирок этишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида 6 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да "Катта Евросоиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси" мавзусида давра суҳбати ўтказилади.
Тадбирда қуйидагилар экспертлар иштирок этади:
"Институт Русского зарубежья" АНТ директори Сергей Пантелеев;
А. М. Горчаков номидаги Жамоат дипломатиясини қўллаб-қувватлаш жамғармаси таҳлилчиси Дарья Сапринская;
Г. В. Плеханов номидаги Россия Иқтисодиёт университети Сиёсий иқтисод ва иқтисодий фанлар тарихи кафедраси мудири Светлана Мудрова.
Журналистлар тадбирда иштирок этишга таклиф қилинади. Қуйидаги алоқа маълумотлари орқали рўйхатдан ўтиш мумкин:
Телефон: +998971907178
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.
