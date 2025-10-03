https://sputniknews.uz/20251003/sputnik-evrosiyo-hamkorlik-52444200.html
Sputnik матбуот марказида Евроосиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси муҳокама қилинади
Sputnik матбуот марказида Евроосиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik мультимедия матбуот марказида 6 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да "Катта Евросиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси" мавзусида давра суҳбати ўтказилади
2025-10-03T17:29+0500
2025-10-03T17:29+0500
2025-10-03T17:29+0500
матбуот маркази
жамият
иқтисод
матбуот-анжуман
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1c/49567904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf993f08503fb3852992efef6233a30.jpg
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида 6 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да "Катта Евросоиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси" мавзусида давра суҳбати ўтказилади.Тадбирда қуйидагилар экспертлар иштирок этади:Журналистлар тадбирда иштирок этишга таклиф қилинади. Қуйидаги алоқа маълумотлари орқали рўйхатдан ўтиш мумкин:Телефон: +998971907178Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1c/49567904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cae104d9418c31cb01d5857a1cc95068.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sputnik мультимедия матбуот маркази тошкент катта евросиё дунёдавра суҳбати
sputnik мультимедия матбуот маркази тошкент катта евросиё дунёдавра суҳбати
Sputnik матбуот марказида Евроосиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси муҳокама қилинади
Тадбирга қизиқиш билдирган журналистлар ҳам суҳбатда иштирок этишлари мумкин.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида 6 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 14:00 да "Катта Евросоиё ҳамкорлиги ва янги дунё қиёфаси" мавзусида давра суҳбати ўтказилади.
Тадбирда қуйидагилар экспертлар иштирок этади:
"Институт Русского зарубежья" АНТ директори Сергей Пантелеев;
А. М. Горчаков номидаги Жамоат дипломатиясини қўллаб-қувватлаш жамғармаси таҳлилчиси Дарья Сапринская;
Г. В. Плеханов номидаги Россия Иқтисодиёт университети Сиёсий иқтисод ва иқтисодий фанлар тарихи кафедраси мудири Светлана Мудрова.
Журналистлар тадбирда иштирок этишга таклиф қилинади. Қуйидаги алоқа маълумотлари орқали рўйхатдан ўтиш мумкин:
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбоев.