https://sputniknews.uz/20251001/songgi-on-yilda-ozbekistonda-oqituvchilar-soni-43-foizga-oshgan-52384289.html
Ўзбекистонда сўнгги ўн йилда ўқитувчилар сони 43 фоиз ошди
Ўзбекистонда сўнгги ўн йилда ўқитувчилар сони 43 фоиз ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда ўқитувчиларнинг аксариятини аёллар ташкил этади. 01.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-01T14:25+0500
2025-10-01T14:25+0500
2025-10-01T14:28+0500
ўзбекистон
ўқитувчилар
байрам
касб байрам
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45915049_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1beddadc31792a86a5583e9beddbe35.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошига умумий ўрта таълим ташкилотларида фаолият юритаётган ўқитувчилар сони 564,9 минг нафарни ташкил этган.Шунингдек, ўқитувчиларнинг 71 фоизи ёки 401,3 минг нафарини аёллар, 29 фоизи 163,6 минг нафарини эркаклар ташкил этади.Йиллар мобайнида ўқитувчилар сони ошиши:Ўзбекистонда сўнгги 5 йилда мактаблар сони 6,5 фоизга ошиб 10 750 тани ташкил этгани ҳақида олдинроқ хабар берган эдик.
https://sputniknews.uz/20240404/songgi-5-yilda-maktablar-soni-qancha-oshdi-43296969.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45915049_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79309ec6b7bbd37bb633ac26fa3fa55d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, ўқитувчилар, байрам, касб байрам, миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон, ўқитувчилар, байрам, касб байрам, миллий статистика қўмитаси
Ўзбекистонда сўнгги ўн йилда ўқитувчилар сони 43 фоиз ошди
14:25 01.10.2025 (янгиланди: 14:28 01.10.2025)
Ўзбекистонда ўқитувчиларнинг аксариятини аёллар ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошига умумий ўрта таълим ташкилотларида фаолият юритаётган ўқитувчилар сони 564,9 минг нафарни ташкил этган.
Бу кўрсаткич 2015/2016 ўқув йили бошига нисбатан таққослаганда 170,9 минг нафарга ёки 43,4 % га кўп.
Шунингдек, ўқитувчиларнинг 71 фоизи ёки 401,3 минг нафарини аёллар, 29 фоизи 163,6 минг нафарини эркаклар ташкил этади.
Йиллар мобайнида ўқитувчилар сони ошиши:
2015/2016 ўқув йили бошига - 385 минг нафар;
2016/2017 ўқув йили бошига - 390,6 минг нафар;
2017/2018 ўқув йили бошига - 409,4 минг нафар;
2018/2019 ўқув йили бошига - 444,2 минг нафар;
2019/2020 ўқув йили бошига - 486,6 минг нафар;
2020/2021 ўқув йили бошига - 508 минг нафар;
2021/2022 ўқув йили бошига - 510 минг нафар;
2022/2023 ўқув йили бошига - 521,6 минг нафар;
2023/2024 ўқув йили бошига - 547,8 минг нафар;
2024/2025 ўқув йили бошига - 564,9 минг нафарни ташкил этган.
Ўзбекистонда сўнгги 5 йилда мактаблар сони 6,5 фоизга ошиб 10 750 тани ташкил этгани ҳақида олдинроқ хабар берган эдик.