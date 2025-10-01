https://sputniknews.uz/20251001/shht-va-ozbekiston-hamkorligi-52390294.html
ШҲТ ва Ўзбекистон: ҳамкорликнинг янги уфқлари
Ўзбекистон ва Россия экспертлари Тяньцзиндаги ШҲТ саммити ҳамда Москвада бўлиб ўтган Жаҳон атом ҳафталиги якунларини муҳокама қилишди. 01.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-01T18:51+0500
2025-10-01T18:51+0500
2025-10-01T18:58+0500
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Тошкентдаги Sputnik матбуот марказида “ШҲТ трансформация шароитида: Ўзбекистон ташаббуслари ва янги уфқлар” мавзусида давра суҳбати бўлиб ўтди.Суҳбатда иштирок этган Марказий Осиё халқаро институти бўлим мудири Дониёр Қурбонов ШҲТ саммитида қабул қилинган Тяньцзин декларациясининг Марказий Осиё учун аҳамияти ҳамда ШҲТнинг 2035 йилгача ривожланиш дастури ҳамда 2030 йилгача мўлжалланган энергетик ҳамкорлик "йўл харитаси" ҳақида ҳикоя қилиб берди. Россия фанлар академиясининг ИМЭМО институти Марказий Осиё бўлими бошлиғи Станислав Притчин эса ноёб фойдали қазилмалар масаласига алоҳида эътибор қаратди.Шунингдек, мутахассис Москвада бўлиб ўтган Жаҳон атом ҳафталигида Россия ва Ўзбекистон атом энергетикаси соҳасида эришган келишувлар ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди. “Ўзбекистон билан ядровий соҳада узоқ йиллик алоқаларни ҳисобга олган ҳолда, бу келишув, албатта, Россия Федерацияси учун ҳам, 2030 йилга қадар илдам иқтисодий ривожланишни мақсад қилган Ўзбекистон учун ҳам — ҳаётий муҳим қарор бўлгди”, - деди Притчин.Тўлиқ суҳбатни видеолавҳамизда томоша қилинг.
18:51 01.10.2025 (янгиланди: 18:58 01.10.2025)
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Тошкентдаги Sputnik матбуот марказида “ШҲТ трансформация шароитида: Ўзбекистон ташаббуслари ва янги уфқлар” мавзусида давра суҳбати бўлиб ўтди.
Суҳбатда иштирок этган Марказий Осиё халқаро институти бўлим мудири Дониёр Қурбонов ШҲТ саммитида қабул қилинган Тяньцзин декларациясининг Марказий Осиё учун аҳамияти ҳамда ШҲТнинг 2035 йилгача ривожланиш дастури ҳамда 2030 йилгача мўлжалланган энергетик ҳамкорлик "йўл харитаси" ҳақида ҳикоя қилиб берди.
Россия фанлар академиясининг ИМЭМО институти Марказий Осиё бўлими бошлиғи Станислав Притчин эса ноёб фойдали қазилмалар масаласига алоҳида эътибор қаратди.
"Бугунги кунда дунё миқёсида ноёб ва стратегик аҳамиятга эга металларга талаб ортиб бормоқда. Уларнинг катта заҳираларига эга бўлган Марказий, табиийки, глобал қизиқиш марказида", - деди у.
Шунингдек, мутахассис Москвада бўлиб ўтган Жаҳон атом ҳафталигида Россия ва Ўзбекистон атом энергетикаси соҳасида эришган келишувлар ҳақида алоҳида тўхталиб ўтди.
“Ўзбекистон билан ядровий соҳада узоқ йиллик алоқаларни ҳисобга олган ҳолда, бу келишув, албатта, Россия Федерацияси учун ҳам, 2030 йилга қадар илдам иқтисодий ривожланишни мақсад қилган Ўзбекистон учун ҳам — ҳаётий муҳим қарор бўлгди”, - деди Притчин.
Тўлиқ суҳбатни видеолавҳамизда томоша қилинг.