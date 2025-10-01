https://sputniknews.uz/20251001/sentyabrda-inflyatsiya-miqdori-52388569.html
Сентябрда инфляция қанча бўлди?
Сентябрда инфляция қанча бўлди?
Сентябрь ойида Ўзбекистонда инфляция 0,6 фоизни ташкил қилди. 01.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
Сентябрда инфляция қанча бўлди?
16:50 01.10.2025 (янгиланди: 16:57 01.10.2025)
Сентябрь ойида Ўзбекистонда инфляция 0,6 фоизни ташкил қилди.
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Ўзбекистон бўйича сентябрь ойида инфляция миқдори 0,6 фоизни ташкил қилди, йил бошидан буён эса 5,1%.
Инфляция ўсишида асосий улуш озиқ-овқат товарлари ҳиссасига тўғри келди (+0.9%), Ноозиқ-овқат маҳуслотлар ҳамда хизхматлар нархи ўсиши (+0.3%) фоизни ташкил қилди.
Маълумот учун, 2025 йил бошида Ўзбекистон Марказий банки республикада 2025 йил давомида инфляция миқдори 7-8% даражада бўлиши кутилаётганини маълум қилган эди.
2025 йилнинг май ойида энергия манбаалари нархи ошганидан сўнг S&P халқаро рейтинг агентлиги республикада инфляция миқдори 10,1 % бўлиши кутилаётганини башорат қилди.