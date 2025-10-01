https://sputniknews.uz/20251001/maxsus-operatsiya-hududida-yana-ikkita-masjid-ochildi-52389416.html
Махсус операция ҳудудида 100 метр чуқурликда жойлашган масжид очилди
Махсус операция ҳудудида 100 метр чуқурликда жойлашган масжид очилди
Sputnik Ўзбекистон
Махсус операциянинг жанглар бўлаётган ҳудудида ер остида 100м чуқурликда жойлашган масжид очилди. 01.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-01T17:38+0500
2025-10-01T17:38+0500
2025-10-01T17:39+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
татаристон
масжид
мусулмонлар
ислом дини
диний эркинлик
россия федерацияси мусулмонлари диний бошқармаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/01/52389559_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_902ab6a4a82652f78afd1284bd79ca86.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Махсус операция ҳудудида иккита ер ости масжиди очилди, деб хабар берди Татаристон Республикаси мусулмонлари диний бошқармаси (ДУМ РТ) матбуот хизмати.Мусулмон ташкилотининг қайд этишича, бригада қўмондонлиги, Татаристон Республикаси мусулмонлари диний бошқармаси (ДУМ РТ) батальонларининг ҳарбий имомлари Руслан Агмалов ва Муҳаммад Хайруллаевлар ҳамда оддий аскарлар ушбу масжидларни барпо этиш ташаббускори бўлган.2025 йил бошида Татаристон муфтийси Комил Самигуллин "Батыр" батальони аскарлари учун блиндаж масжиди очган эди. Апрель ойида 90-танк дивизиясининг 80-полкида ҳам худди шундай масжид очилди. Татаристон муфтийсининг ташаббуси ва фуқаролар хайрия маблағлари ҳисобидан эвазига сотиб олинган ва таъмирланган учта кўчма масжид ҳам махсус операция зонасидаги "Батыр", "Алга" ва "Тимер" батальонларига юборилган эди.
татаристон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/01/52389559_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_6933c3079e29f2f2638b3d887ec0c932.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
татаристон, масжид, мусулмонлар, ислом дини, диний эркинлик, россия федерацияси мусулмонлари диний бошқармаси
татаристон, масжид, мусулмонлар, ислом дини, диний эркинлик, россия федерацияси мусулмонлари диний бошқармаси
Махсус операция ҳудудида 100 метр чуқурликда жойлашган масжид очилди
17:38 01.10.2025 (янгиланди: 17:39 01.10.2025)
Махсус операциянинг жанглар бўлаётган ҳудудида ер остида 100м чуқурликда жойлашган масжид очилди.
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Махсус операция ҳудудида иккита ер ости масжиди очилди, деб хабар берди Татаристон Республикаси мусулмонлари диний бошқармаси (ДУМ РТ) матбуот хизмати.
“ДУМ РТ диний етакчилари махсус операция зонасига навбатдаги ташрифни амалга оширди. Улар "Алга" батальонининг 72-бригадаси ва "Батыр" батальонининг 35-бригадаси учун инсонпарварлик ёрдами олиб боришди. Ташриф чоғида иккита ер ости масжиди очилди. Улардан бири 100 метр чуқурликда жойлашган бўлиб, у 10 кишини сиғдира олади. Ҳар икки масжид ҳам фронтда жойлашган”, — дейилади хабарда.
Мусулмон ташкилотининг қайд этишича, бригада қўмондонлиги, Татаристон Республикаси мусулмонлари диний бошқармаси (ДУМ РТ) батальонларининг ҳарбий имомлари Руслан Агмалов ва Муҳаммад Хайруллаевлар ҳамда оддий аскарлар ушбу масжидларни барпо этиш ташаббускори бўлган.
2025 йил бошида Татаристон муфтийси Комил Самигуллин "Батыр" батальони аскарлари учун блиндаж масжиди очган эди. Апрель ойида 90-танк дивизиясининг 80-полкида ҳам худди шундай масжид очилди. Татаристон муфтийсининг ташаббуси ва фуқаролар хайрия маблағлари ҳисобидан эвазига сотиб олинган ва таъмирланган учта кўчма масжид ҳам махсус операция зонасидаги "Батыр", "Алга" ва "Тимер" батальонларига юборилган эди.