Марказий Осиёда сув ва энергетика соҳасида ҳамкорлик — анонс
Анжуманда сув-энергетика ресурслари соҳасидаги ҳамкорлик, долзарб муаммолари ва янги истиқбол ва йўналишлар муҳокама қилинади.
2025-10-01T15:27+0500
2025-10-01T15:30+0500
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Марказий Осиё давлатларининг сув ва энергетика соҳасида ҳамкорлиги мавзусида Тошкент-Остона видеоконференция бўлиб ўтади. Анжуман Sputnik матбуот марказида 2025 йил 2 октябрь Тошкент вақти билан 14:00 да бошланади. Унда қуйидаги мутахассислар иштирок этади.Тошкентдан:Остонадан:2025 йил сентябрь ойида Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ўртасида сув-энергетика соҳасида ҳамкорлик бўйича муҳим протокол имзоланган эди. Ҳужжат томонларнинг минтақада 2026 йилгача сув-энергетика балансини шакллантириш бўйича келишувларини расмийлаштиради.Анжуманда муҳокама қилинадиган мавзуларБугунги кунда сув-энергетика ресурслари соҳасидаги ҳамкорлик қандай тузилган, минтақанинг долзарб муаммолари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда қандай янги истиқбол ва йўналишлар очилмоқда?Анжуманга журналистлар таклиф этиладиРўйхатдан ўтиш учун: +998971907178️ Телеграм: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери - Алишер Акимбаев.
15:27 01.10.2025 (янгиланди: 15:30 01.10.2025)
Oбуна бўлиш
Анжуманда сув-энергетика ресурслари соҳасидаги ҳамкорлик, долзарб муаммолари ва янги истиқбол ва йўналишлар муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Марказий Осиё давлатларининг сув ва энергетика соҳасида ҳамкорлиги мавзусида Тошкент-Остона видеоконференция бўлиб ўтади.
Анжуман Sputnik матбуот марказида 2025 йил 2 октябрь Тошкент вақти билан 14:00 да бошланади. Унда қуйидаги мутахассислар иштирок этади.
Тошкентдан:
Андрей ПEТРОВ, Ўзбекистон Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти директори ўринбосари;
Ўткур ТОЖИЕВ, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Энергетика муаммолари институти етакчи илмий ходими.
Остонадан:
Дониёр САГАДИЕВ, Қозоғистон Республикаси Сув хўжалиги ва ирригация вазирлиги вакили.
2025 йил сентябрь ойида Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ўртасида сув-энергетика соҳасида ҳамкорлик бўйича муҳим протокол имзоланган эди. Ҳужжат томонларнинг минтақада 2026 йилгача сув-энергетика балансини шакллантириш бўйича келишувларини расмийлаштиради.
Анжуманда муҳокама қилинадиган мавзулар
Бугунги кунда сув-энергетика ресурслари соҳасидаги ҳамкорлик қандай тузилган, минтақанинг долзарб муаммолари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда қандай янги истиқбол ва йўналишлар очилмоқда?

Анжуманга журналистлар таклиф этилади
Рўйхатдан ўтиш учун:
+998971907178
️ Телеграм: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери - Алишер Акимбаев.
Android APK
