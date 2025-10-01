https://sputniknews.uz/20251001/markaziy-osiyo-davlatlarining-suv-va-energetika-sohasida-hamkorligi-anons-52386241.html
Марказий Осиёда сув ва энергетика соҳасида ҳамкорлик — анонс
Sputnik Ўзбекистон
Анжуманда сув-энергетика ресурслари соҳасидаги ҳамкорлик, долзарб муаммолари ва янги истиқбол ва йўналишлар муҳокама қилинади. 01.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/02/21195765_0:214:3067:1939_1920x0_80_0_0_2cd7e992819089ab27de9cae5d0b7d50.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Марказий Осиё давлатларининг сув ва энергетика соҳасида ҳамкорлиги мавзусида Тошкент-Остона видеоконференция бўлиб ўтади. Анжуман Sputnik матбуот марказида 2025 йил 2 октябрь Тошкент вақти билан 14:00 да бошланади. Унда қуйидаги мутахассислар иштирок этади.Тошкентдан:Остонадан:2025 йил сентябрь ойида Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ўртасида сув-энергетика соҳасида ҳамкорлик бўйича муҳим протокол имзоланган эди. Ҳужжат томонларнинг минтақада 2026 йилгача сув-энергетика балансини шакллантириш бўйича келишувларини расмийлаштиради.Анжуманда муҳокама қилинадиган мавзуларБугунги кунда сув-энергетика ресурслари соҳасидаги ҳамкорлик қандай тузилган, минтақанинг долзарб муаммолари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда қандай янги истиқбол ва йўналишлар очилмоқда?Анжуманга журналистлар таклиф этиладиРўйхатдан ўтиш учун: +998971907178️ Телеграм: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери - Алишер Акимбаев.
15:27 01.10.2025 (янгиланди: 15:30 01.10.2025)
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Марказий Осиё давлатларининг сув ва энергетика соҳасида ҳамкорлиги мавзусида Тошкент-Остона видеоконференция бўлиб ўтади.
Анжуман Sputnik матбуот марказида 2025 йил 2 октябрь Тошкент вақти билан 14:00 да бошланади. Унда қуйидаги мутахассислар иштирок этади.
Андрей ПEТРОВ
, Ўзбекистон Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти директори ўринбосари;
Ўткур ТОЖИЕВ
, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Энергетика муаммолари институти етакчи илмий ходими.
Дониёр САГАДИЕВ
, Қозоғистон Республикаси Сув хўжалиги ва ирригация вазирлиги вакили.
2025 йил сентябрь ойида Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон ўртасида сув-энергетика соҳасида ҳамкорлик бўйича муҳим протокол имзоланган эди. Ҳужжат томонларнинг минтақада 2026 йилгача сув-энергетика балансини шакллантириш бўйича келишувларини расмийлаштиради.
Анжуманда муҳокама қилинадиган мавзулар
Бугунги кунда сув-энергетика ресурслари соҳасидаги ҳамкорлик қандай тузилган, минтақанинг долзарб муаммолари ва эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда қандай янги истиқбол ва йўналишлар очилмоқда?
Анжуманга журналистлар таклиф этилади
️ Телеграм: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери - Алишер Акимбаев.