https://sputniknews.uz/20251001/jizzax-aesi-narxi-kamaytiriladi-ozatom-52382236.html
АЭС нархи маҳаллийлаштириш орқали камайтирилади — Ўзатом
АЭС нархи маҳаллийлаштириш орқали камайтирилади — Ўзатом
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда қуриладиган атом электр станциясининг якуний нархи ҳали аниқланмаган. 01.10.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-10-01T12:21+0500
2025-10-01T12:21+0500
2025-10-01T12:39+0500
ўзатом
аэс
жиззах
россия
ўзбекистон
ўзбекистон - россия
ҳамкорлик
росатом
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52283447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e999d57cf7a56eb4f86b44b70fd939c8.jpg
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Жиззахда АЭС қурилиш харажатлари маҳаллийлаштиришнинг юқори даражаси орқали имкон қадар камайтирилади. Бу ҳақда “Ўзатом” директори Азим Ахмедхаджаев Москвада бўлиб ўтган Жаҳон атом ҳафталиги давомида Спот нашрига маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, Россия томони Ўзбекистоннинг АЭС лойиҳаси нархини оптималлаштириш борасидаги саъй-ҳаракатларини тушунади ва буюртмачи талабларига пешвоз чиқмоқда.Ахмедхаджаевнинг таъкидлашича, “маҳаллийлаштиришнинг юқори даражасига” эришилган тақдирда “Ўзатом” лойиҳанинг якуний қиймати билан мақтана олади.
https://sputniknews.uz/20250926/ozbekiston-rosatom-aes-52278066.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1a/52283447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_681e4f0a32728e06f2595e51b68510e0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзатом, аэс, жиззах, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, ҳамкорлик, росатом
ўзатом, аэс, жиззах, россия, ўзбекистон, ўзбекистон - россия, ҳамкорлик, росатом
АЭС нархи маҳаллийлаштириш орқали камайтирилади — Ўзатом
12:21 01.10.2025 (янгиланди: 12:39 01.10.2025)
Ўзбекистонда қуриладиган атом электр станциясининг якуний нархи ҳали аниқланмаган.
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik.
Жиззахда АЭС қурилиш харажатлари маҳаллийлаштиришнинг юқори даражаси орқали имкон қадар камайтирилади. Бу ҳақда “Ўзатом” директори Азим Ахмедхаджаев Москвада бўлиб ўтган Жаҳон атом ҳафталиги давомида Спот нашрига маълум қилди.
"Қиймат ҳали аниқланмаган. Қурилишнинг маълум параметрлари бор. Лойиҳа ягона майдонда умумий инфратузилма билан амалга оширилаётганлиги сабабли у имкон қадар оптималлаштирилади. Бунинг натижасида биз харажатларни сезиларли даражада оптималлаштиришга (камайтиришга – таҳр.) эришмоқдамиз. Бироқ якуний харажатлар маҳаллий ва халқаро мутахассислар ҳамда Ўзбекистондаги манфаатдор тузилмаларни жалб қилган ҳолда, барча керакли калькуляциялардан сўнг аниқланади”, - деди “Ўзатом” раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, Россия томони Ўзбекистоннинг АЭС лойиҳаси нархини оптималлаштириш борасидаги саъй-ҳаракатларини тушунади ва буюртмачи талабларига пешвоз чиқмоқда.
Ахмедхаджаевнинг таъкидлашича, “маҳаллийлаштиришнинг юқори даражасига” эришилган тақдирда “Ўзатом” лойиҳанинг якуний қиймати билан мақтана олади.