Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250929/mirziyoev-qisqa-muddatli-tatil-52329492.html
Мирзиёев қисқа муддатли таътилга чиқди
Мирзиёев қисқа муддатли таътилга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
"Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2025 йил 29 сентябрдан қисқа муддатли меҳнат таътилига чиқди.
2025-09-29T10:14+0500
2025-09-29T10:14+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
қисқа муддатли таътил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51181610_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47bfbb74b9be337cf27e3a8d315fdf8f.jpg
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев қисқа муддатли меҳнат таътилига чиқди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар қилди."Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2025 йил 29 сентябрдан қисқа муддатли меҳнат таътилига чиқди", - дейилади хабарда.Президент охирги марта январда қисқа муддатли меҳнат таътилига чиққан эди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51181610_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_95cca844f6a3e64f950fd4beb1422fad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев қисқа муддатли меҳнат таътили қачон маълумот
шавкат мирзиёев қисқа муддатли меҳнат таътили қачон маълумот

Мирзиёев қисқа муддатли таътилга чиқди

10:14 29.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по созданию благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по созданию благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон президенти 29 сентябрдан қисқа муддатли меҳнат таътилида бўлади.
ТОШКЕНТ, 29 сен – Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев қисқа муддатли меҳнат таътилига чиқди. Бу ҳақда президент матбуот котиби Шерзод Асадов хабар қилди.
"Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2025 йил 29 сентябрдан қисқа муддатли меҳнат таътилига чиқди", - дейилади хабарда.
Президент охирги марта январда қисқа муддатли меҳнат таътилига чиққан эди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0