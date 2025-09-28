“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиш маросими бўлиб ўтди - фото
2025 йил 27 сентябрь куни соат 11:00 да файзли ўзбек ҳунармандининг хонадони руҳини намойиш этувчи “Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиш маросими бўлиб ўтди."Рисола" ҳунармандчилик уйи 1960-йилларда қурилган хушманзарали ўзбек уйида жойлашган.Ҳунармандчилик уйида қуйидагилар мавжуд:"Рисола" ҳунармандчилик уйи туризм, ҳунармандчиликни ривожлантириш ҳамда ижтимоий соҳаларда фаолият юритади. Шунингдек, кам таъминланган аҳоли қатламларини ҳунарга ўргатиш орқали қўллаб-қувватлашни назарда тутади."Рисола" ҳунармандчилик уйига ташриф буюрувчилар учун хизматлар:- ҳунармандчилик уйи, музей ва устахоналар бўйлаб экскурсия;- кулолчилик бўйича маҳорат дарслари (кулолчилик чархида шакл ясаш, сопол идишга нақш чизиш, ҳуштак ўйинчоқлар ясаш);- каштачилик бўйича маҳорат дарслари (игнада “босма” ва “йўрма” услубларида кашта тикиш, бигизда “йўрма” услубида кашта тикиш);- гилам тўқиш бўйича маҳорат дарслари (ёғоч дастгоҳда ипак иплар билан гилам тўқиш);- бухороча “Оши софи” пишириш бўйича маҳорат дарси;- тошкентча “Тўй оши” пишириш бўйича маҳорат дарси.Кулолчилик музейи: Кулолчилик музейида Ўзбекистоннинг 15 тадан ортиқ кулолчилик марказлари ва Афғонистон кулолчилик намуналари намойиш этилган. Ташрифчилар бу ерда кулолчилик тарихи, мамлакатнинг турли кулолчилик марказлари фаолияти ҳамда кулолчилик билан шуғулланиб келаётган Нарзуллаевлар сулоласининг 200 йиллик тарихи билан танишишлари мумкин.Гилам тўқиш устахонаси:Бу устахонада Ғиждувонда қайта тикланаётган ва ривожлантирилаётган бухоро ипак гиламлари намунаси намойиш этилган бўлиб, бу жараёнга сулоланинг ёрқин вакили — Махфузабону Нарзуллаева раҳбарлик қилмоқда. Меҳмонларга ипак иплари ва табиий бўёқлардан фойдаланган ҳолда ёғоч дастгоҳда гилам тўқиш жараёни намойиш этилади. Шу билан бирга, ҳудуддаги гиламчилик тарихи ҳақида ҳам маълумот берилади.Каштачилик устахонаси:Бу устахонада ташрифчилар Ғиждувон каштачилиги тарихи, унинг ўзига хос жиҳатлари ва техникаси билан танишадилар. Шунингдек, усталар "босма" ва "йўрма" услубларидаги каштачилик жараёнини намойиш этиб беришади.Кулолчилик галереяси:Бу ерда Ўзбекистоннинг турли кулолчилик марказлари усталари томонидан яратилган асарлар кўргазмаси жой олган.Шунингдек, "Рисола" ҳунармандчилик уйида меҳмонлар кўк бир пиёла чойдан баҳраманд бўлиб, суҳбат қуришлари мумкин.Лойиҳа муаллифи ва куратори: Ўзбекистон Халқ устаси Абдулло Нарзуллаев, лойиҳа ҳаммуаллиф: Дилноза Нарзуллаева.“Рисола” ҳунармандчилик уйи Ғиждувон ҳунармандчилик маркази, “Ҳунарманд” уюшмаси томонидан ташкил этилди. Туризм қўмитаси, Учтепа ҳокимияти ҳамкор ташкилотлар бўлди.Жойлашув манзили: Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, Зулфизар кўчаси 162-уй.
