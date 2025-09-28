Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250928/risola-hunarmandchilik-uyi-52321606.html
“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиш маросими бўлиб ўтди - фото
“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиш маросими бўлиб ўтди - фото
Sputnik Ўзбекистон
Ҳунармандчилик уйида қуйидагилар мавжуд:Марказий Осиёнинг 15 дан ортиқ кулолчилик мактабларини ва Афғонистон кулолчилигини қамраб олган коллекция намойиш этилган кулолчилик музейи; анъанавий кулолчилик, каштачилик ва гилам тўқиш устахоналари; Ўзбекистоннинг деярли барча марказлари намуналари ўрин олган кулолчилик буюмлари галереяси; миллий таомлар ва меҳмон қабул қилиш хоналари.
2025-09-28T18:45+0500
2025-09-28T18:45+0500
фото
мултимедиа
ҳунармандлар
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1c/52317913_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b29f4208a2ab5302e3afdc4276bab466.jpg
2025 йил 27 сентябрь куни соат 11:00 да файзли ўзбек ҳунармандининг хонадони руҳини намойиш этувчи “Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиш маросими бўлиб ўтди."Рисола" ҳунармандчилик уйи 1960-йилларда қурилган хушманзарали ўзбек уйида жойлашган.Ҳунармандчилик уйида қуйидагилар мавжуд:"Рисола" ҳунармандчилик уйи туризм, ҳунармандчиликни ривожлантириш ҳамда ижтимоий соҳаларда фаолият юритади. Шунингдек, кам таъминланган аҳоли қатламларини ҳунарга ўргатиш орқали қўллаб-қувватлашни назарда тутади."Рисола" ҳунармандчилик уйига ташриф буюрувчилар учун хизматлар:- ҳунармандчилик уйи, музей ва устахоналар бўйлаб экскурсия;- кулолчилик бўйича маҳорат дарслари (кулолчилик чархида шакл ясаш, сопол идишга нақш чизиш, ҳуштак ўйинчоқлар ясаш);- каштачилик бўйича маҳорат дарслари (игнада “босма” ва “йўрма” услубларида кашта тикиш, бигизда “йўрма” услубида кашта тикиш);- гилам тўқиш бўйича маҳорат дарслари (ёғоч дастгоҳда ипак иплар билан гилам тўқиш);- бухороча “Оши софи” пишириш бўйича маҳорат дарси;- тошкентча “Тўй оши” пишириш бўйича маҳорат дарси.Кулолчилик музейи: Кулолчилик музейида Ўзбекистоннинг 15 тадан ортиқ кулолчилик марказлари ва Афғонистон кулолчилик намуналари намойиш этилган. Ташрифчилар бу ерда кулолчилик тарихи, мамлакатнинг турли кулолчилик марказлари фаолияти ҳамда кулолчилик билан шуғулланиб келаётган Нарзуллаевлар сулоласининг 200 йиллик тарихи билан танишишлари мумкин.Гилам тўқиш устахонаси:Бу устахонада Ғиждувонда қайта тикланаётган ва ривожлантирилаётган бухоро ипак гиламлари намунаси намойиш этилган бўлиб, бу жараёнга сулоланинг ёрқин вакили — Махфузабону Нарзуллаева раҳбарлик қилмоқда. Меҳмонларга ипак иплари ва табиий бўёқлардан фойдаланган ҳолда ёғоч дастгоҳда гилам тўқиш жараёни намойиш этилади. Шу билан бирга, ҳудуддаги гиламчилик тарихи ҳақида ҳам маълумот берилади.Каштачилик устахонаси:Бу устахонада ташрифчилар Ғиждувон каштачилиги тарихи, унинг ўзига хос жиҳатлари ва техникаси билан танишадилар. Шунингдек, усталар "босма" ва "йўрма" услубларидаги каштачилик жараёнини намойиш этиб беришади.Кулолчилик галереяси:Бу ерда Ўзбекистоннинг турли кулолчилик марказлари усталари томонидан яратилган асарлар кўргазмаси жой олган.Шунингдек, "Рисола" ҳунармандчилик уйида меҳмонлар кўк бир пиёла чойдан баҳраманд бўлиб, суҳбат қуришлари мумкин.Лойиҳа муаллифи ва куратори: Ўзбекистон Халқ устаси Абдулло Нарзуллаев, лойиҳа ҳаммуаллиф: Дилноза Нарзуллаева.“Рисола” ҳунармандчилик уйи Ғиждувон ҳунармандчилик маркази, “Ҳунарманд” уюшмаси томонидан ташкил этилди. Туризм қўмитаси, Учтепа ҳокимияти ҳамкор ташкилотлар бўлди.Жойлашув манзили: Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, Зулфизар кўчаси 162-уй.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1c/52317913_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e5c17c3dd3c186ea2489d00f645cc8fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
рисола ҳунармандчилик уйи фото маълумот
рисола ҳунармандчилик уйи фото маълумот

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиш маросими бўлиб ўтди - фото

18:45 28.09.2025
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
"Рисола" ҳунармандчилик уйи туризм, ҳунармандчиликни ривожлантириш ҳамда ижтимоий соҳаларда фаолият юритади.
2025 йил 27 сентябрь куни соат 11:00 да файзли ўзбек ҳунармандининг хонадони руҳини намойиш этувчи “Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиш маросими бўлиб ўтди.
"Рисола" ҳунармандчилик уйи 1960-йилларда қурилган хушманзарали ўзбек уйида жойлашган.
Ҳунармандчилик уйида қуйидагилар мавжуд:
Марказий Осиёнинг 15 дан ортиқ кулолчилик мактабларини ва Афғонистон кулолчилигини қамраб олган коллекция намойиш этилган кулолчилик музейи;
анъанавий кулолчилик, каштачилик ва гилам тўқиш устахоналари;
Ўзбекистоннинг деярли барча марказлари намуналари ўрин олган кулолчилик буюмлари галереяси;
миллий таомлар ва меҳмон қабул қилиш хоналари.
"Рисола" ҳунармандчилик уйи туризм, ҳунармандчиликни ривожлантириш ҳамда ижтимоий соҳаларда фаолият юритади. Шунингдек, кам таъминланган аҳоли қатламларини ҳунарга ўргатиш орқали қўллаб-қувватлашни назарда тутади.
"Рисола" ҳунармандчилик уйига ташриф буюрувчилар учун хизматлар:
- ҳунармандчилик уйи, музей ва устахоналар бўйлаб экскурсия;
- кулолчилик бўйича маҳорат дарслари (кулолчилик чархида шакл ясаш, сопол идишга нақш чизиш, ҳуштак ўйинчоқлар ясаш);
- каштачилик бўйича маҳорат дарслари (игнада “босма” ва “йўрма” услубларида кашта тикиш, бигизда “йўрма” услубида кашта тикиш);
- гилам тўқиш бўйича маҳорат дарслари (ёғоч дастгоҳда ипак иплар билан гилам тўқиш);
- бухороча “Оши софи” пишириш бўйича маҳорат дарси;
- тошкентча “Тўй оши” пишириш бўйича маҳорат дарси.
Кулолчилик музейи: Кулолчилик музейида Ўзбекистоннинг 15 тадан ортиқ кулолчилик марказлари ва Афғонистон кулолчилик намуналари намойиш этилган. Ташрифчилар бу ерда кулолчилик тарихи, мамлакатнинг турли кулолчилик марказлари фаолияти ҳамда кулолчилик билан шуғулланиб келаётган Нарзуллаевлар сулоласининг 200 йиллик тарихи билан танишишлари мумкин.
Гилам тўқиш устахонаси:
Бу устахонада Ғиждувонда қайта тикланаётган ва ривожлантирилаётган бухоро ипак гиламлари намунаси намойиш этилган бўлиб, бу жараёнга сулоланинг ёрқин вакили — Махфузабону Нарзуллаева раҳбарлик қилмоқда. Меҳмонларга ипак иплари ва табиий бўёқлардан фойдаланган ҳолда ёғоч дастгоҳда гилам тўқиш жараёни намойиш этилади. Шу билан бирга, ҳудуддаги гиламчилик тарихи ҳақида ҳам маълумот берилади.
Каштачилик устахонаси:
Бу устахонада ташрифчилар Ғиждувон каштачилиги тарихи, унинг ўзига хос жиҳатлари ва техникаси билан танишадилар. Шунингдек, усталар "босма" ва "йўрма" услубларидаги каштачилик жараёнини намойиш этиб беришади.
Кулолчилик галереяси:
Бу ерда Ўзбекистоннинг турли кулолчилик марказлари усталари томонидан яратилган асарлар кўргазмаси жой олган.
Шунингдек, "Рисола" ҳунармандчилик уйида меҳмонлар кўк бир пиёла чойдан баҳраманд бўлиб, суҳбат қуришлари мумкин.
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

“Рисола” ҳунармандчилик уйининг очилиши

Лойиҳа муаллифи ва куратори: Ўзбекистон Халқ устаси Абдулло Нарзуллаев, лойиҳа ҳаммуаллиф: Дилноза Нарзуллаева.
“Рисола” ҳунармандчилик уйи Ғиждувон ҳунармандчилик маркази, “Ҳунарманд” уюшмаси томонидан ташкил этилди. Туризм қўмитаси, Учтепа ҳокимияти ҳамкор ташкилотлар бўлди.
Жойлашув манзили: Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, Зулфизар кўчаси 162-уй.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0