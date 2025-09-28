Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250928/ozbekiston-oliygohlarida-magistratura-uchun-qoshimcha-qabul-elon-qilindi-52310622.html
Ўзбекистон олийгоҳларида магистратура учун қўшимча қабул эълон қилинди
Ўзбекистон олийгоҳларида магистратура учун қўшимча қабул эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
2025/2026-ўқув йили учун магистратура босқичига ўқишга кира олмаган талабгорлар учун қўшимча қабул квоталари ажратилди
2025-09-28T10:23+0500
2025-09-28T10:23+0500
жамият
ўзбекистон
олий таълим муассасалари
магистратура
квота
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b5505206a1256a341698905dd80b6cb.jpg
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 2025/2026-ўқув йили учун магистратура босқичига ўқишга кира олмаган талабгорлар учун қўшимча қабул квоталари ажратилди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.Таъкидланишича, айни тадбир Вазирлар маҳкамасининг тегишли қарорига мувофиқ, қуйидаги кўрсаткичлари қўшимча ўринлар учун мувофиқ билим юртлари учун ўринли ҳисобланади:Шунингдек, вазирлик давлат олийгоҳларига қўшимча қабул асосида ўқишга қабул қилинган талабалар учун тўлов-контракт миқдори ҳар бир талабага тўғри келадиган реал харажатлардан келиб чиқиб, олийгоҳ томонидан мустақил белгиланишини алоҳида эслатиб ўтган.
https://sputniknews.uz/20250919/rossiya-talim-52076468.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619923_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e027c50522f9574950b0a5efaa2b8367.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025/2026 магистратура қўшимча қабул квота
2025/2026 магистратура қўшимча қабул квота

Ўзбекистон олийгоҳларида магистратура учун қўшимча қабул эълон қилинди

10:23 28.09.2025
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВ учебной аудитории
В учебной аудитории - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Oбуна бўлиш
Қўшимча қабул асосида ўқишга қабул қилинган талабалар учун тўлов-контракт миқдори олийгоҳ томонидан мустақил белгиланади.
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 2025/2026-ўқув йили учун магистратура босқичига ўқишга кира олмаган талабгорлар учун қўшимча қабул квоталари ажратилди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.
Хабарда қўшимча қабул параметрлари бевосита вазирликнинг ўзи билан тасдиқланиши, номзодлар эса тегишли олий таълим муассасасининг қабул комиссияси ёки магистратура бўлимига мурожаат қилишлари мумкинлиги айтилган.
Таъкидланишича, айни тадбир Вазирлар маҳкамасининг тегишли қарорига мувофиқ, қуйидаги кўрсаткичлари қўшимча ўринлар учун мувофиқ билим юртлари учун ўринли ҳисобланади:
олий таълим муассасасининг моддий-техник базаси;
профессор-ўқитувчилар салоҳияти;
мавжуд инфратузилма имкониятлари.
Шунингдек, вазирлик давлат олийгоҳларига қўшимча қабул асосида ўқишга қабул қилинган талабалар учун тўлов-контракт миқдори ҳар бир талабага тўғри келадиган реал харажатлардан келиб чиқиб, олийгоҳ томонидан мустақил белгиланишини алоҳида эслатиб ўтган.
Россия таълими: Ўзбекистондаги Россотрудничество ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская матбуот анжумани - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.09.2025
Матбуот маркази
Россия олийгоҳларида таълим олишга қизиқиш нега ортиб бормоқда – видео
19 Сентябр, 11:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0