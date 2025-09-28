https://sputniknews.uz/20250928/ozbekiston-oliygohlarida-magistratura-uchun-qoshimcha-qabul-elon-qilindi-52310622.html
Ўзбекистон олийгоҳларида магистратура учун қўшимча қабул эълон қилинди
Ўзбекистон олийгоҳларида магистратура учун қўшимча қабул эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
2025/2026-ўқув йили учун магистратура босқичига ўқишга кира олмаган талабгорлар учун қўшимча қабул квоталари ажратилди
2025-09-28T10:23+0500
2025-09-28T10:23+0500
2025-09-28T10:23+0500
жамият
ўзбекистон
олий таълим муассасалари
магистратура
квота
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b5505206a1256a341698905dd80b6cb.jpg
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 2025/2026-ўқув йили учун магистратура босқичига ўқишга кира олмаган талабгорлар учун қўшимча қабул квоталари ажратилди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.Таъкидланишича, айни тадбир Вазирлар маҳкамасининг тегишли қарорига мувофиқ, қуйидаги кўрсаткичлари қўшимча ўринлар учун мувофиқ билим юртлари учун ўринли ҳисобланади:Шунингдек, вазирлик давлат олийгоҳларига қўшимча қабул асосида ўқишга қабул қилинган талабалар учун тўлов-контракт миқдори ҳар бир талабага тўғри келадиган реал харажатлардан келиб чиқиб, олийгоҳ томонидан мустақил белгиланишини алоҳида эслатиб ўтган.
https://sputniknews.uz/20250919/rossiya-talim-52076468.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619923_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e027c50522f9574950b0a5efaa2b8367.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025/2026 магистратура қўшимча қабул квота
2025/2026 магистратура қўшимча қабул квота
Ўзбекистон олийгоҳларида магистратура учун қўшимча қабул эълон қилинди
Қўшимча қабул асосида ўқишга қабул қилинган талабалар учун тўлов-контракт миқдори олийгоҳ томонидан мустақил белгиланади.
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда 2025/2026-ўқув йили учун магистратура босқичига ўқишга кира олмаган талабгорлар учун қўшимча қабул квоталари ажратилди. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги хабар берди.
Хабарда қўшимча қабул параметрлари бевосита вазирликнинг ўзи билан тасдиқланиши, номзодлар эса тегишли олий таълим муассасасининг қабул комиссияси ёки магистратура бўлимига мурожаат қилишлари мумкинлиги айтилган.
Таъкидланишича, айни тадбир Вазирлар маҳкамасининг тегишли қарорига мувофиқ, қуйидаги кўрсаткичлари қўшимча ўринлар учун мувофиқ билим юртлари учун ўринли ҳисобланади:
олий таълим муассасасининг моддий-техник базаси;
профессор-ўқитувчилар салоҳияти;
мавжуд инфратузилма имкониятлари.
Шунингдек, вазирлик давлат олийгоҳларига қўшимча қабул асосида ўқишга қабул қилинган талабалар учун тўлов-контракт миқдори ҳар бир талабага тўғри келадиган реал харажатлардан келиб чиқиб, олийгоҳ томонидан мустақил белгиланишини алоҳида эслатиб ўтган.