ЕОИИ G20’да иштирок этиши керак – Лукаш

Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) Катта йигирматаликда (G20) тақдим этилиши шарт. Бу ҳақда Россиянинг G20’даги шерпаси (ишончли вакили)Светлана Лукаш маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.
2025-09-28T15:04+0500
2025-09-28T15:04+0500
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) Катта йигирматаликда (G20) тақдим этилиши шарт. Бу ҳақда Россиянинг G20’даги шерпаси (ишончли вакили) Светлана Лукаш маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, Россия кўпроқ минтақавий бирлашмаларнинг Катта йигирматалик фаолиятида иштирок этишини қўллаб-қувватлайди ва бу гуруҳни янада қонуний ва очиқроқ қилади.Аввалроқ Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ЕОИИ дунё иқтисодий алоқалар ривожланишига ҳисса қўшиб, ижобий суръат кўрсатаётгани ва келажакда G20’даги ўрин учун даъвогар бўлиши мумкинлигини маълум қилганди.
15:04 28.09.2025
© Sputnik / Таалайбек ОроскуловФлаги стран ЕАЭС. Архивное фото
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Таалайбек Ороскулов
Келажакда Евроосиё иқтисодий иттифоқи Катта йигирматаликда ўз ўрнига эга бўлиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) Катта йигирматаликда (G20) тақдим этилиши шарт. Бу ҳақда Россиянинг G20’даги шерпаси (ишончли вакили) Светлана Лукаш маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.
“Биз Катта йигирматаликда ҳозир Европа Иттифоқи тақдим этилгани каби Евроосиё иқтисодий иттифоқининг ваколатхонасини ҳам кўришни истардик”, - деди Лукаш БМТ Бош Ассамблеяси доирасида.
Унинг сўзларига кўра, Россия кўпроқ минтақавий бирлашмаларнинг Катта йигирматалик фаолиятида иштирок этишини қўллаб-қувватлайди ва бу гуруҳни янада қонуний ва очиқроқ қилади.
Аввалроқ Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ЕОИИ дунё иқтисодий алоқалар ривожланишига ҳисса қўшиб, ижобий суръат кўрсатаётгани ва келажакда G20’даги ўрин учун даъвогар бўлиши мумкинлигини маълум қилганди.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

