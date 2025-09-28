ЕОИИ G20’да иштирок этиши керак – Лукаш

ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) Катта йигирматаликда (G20) тақдим этилиши шарт. Бу ҳақда Россиянинг G20’даги шерпаси (ишончли вакили) Светлана Лукаш маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, Россия кўпроқ минтақавий бирлашмаларнинг Катта йигирматалик фаолиятида иштирок этишини қўллаб-қувватлайди ва бу гуруҳни янада қонуний ва очиқроқ қилади.Аввалроқ Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ЕОИИ дунё иқтисодий алоқалар ривожланишига ҳисса қўшиб, ижобий суръат кўрсатаётгани ва келажакда G20’даги ўрин учун даъвогар бўлиши мумкинлигини маълум қилганди.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.