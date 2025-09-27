Ўзбекистон
Ўзбек брендлари Москвада савдо қилиши учун бепул имконият таклиф қилинди
Ўзбек брендлари Москвада савдо қилиши учун бепул имконият таклиф қилинди
ИССВ Москвадаги йирик савдо мажмуасида Ўзбекистон тадбиркорлари учун омбор ва савдо нуқталарини ижарага олди. 27.09.2025
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Ўзбекистон экспортчилари учун Россия бозорида янги имкониятлар ташкил қилмоқда, деб хабар берди вазирлик матбуот хизмати. Шунингдек, бу ерга келган Ўзбекистон ишлаб чиқарувчилари Россиянинг йирик маркетплейслари — Wildberries, Озон, Яндекс.Market ва бошқа платформаларга чиқиш орқали бутун Россия бўйлаб мижозларни қамраб олиш имкониятига эга бўлади.Тадбиркорлар учун бу – етказиб бериш географиясини кенгайтириш, узоқ муддатли ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ва Россия бозорида минимал харажатлар билан мустаҳкам жой эгаллаш учун реал имкониятдир.Ушбу имкониятлардан бепул фойдаланиш учун вазирлик тадбиркорларни онлайн рўйхатдан ўтишни таклиф қилган.
Ўзбек брендлари Москвада савдо қилиши учун бепул имконият таклиф қилинди

10:49 27.09.2025 (янгиланди: 10:51 27.09.2025)
ИССВ Москвадаги йирик савдо мажмуасида Ўзбекистон тадбиркорлари учун омбор ва савдо нуқталарини ижарага олди.
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Ўзбекистон Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги Ўзбекистон экспортчилари учун Россия бозорида янги имкониятлар ташкил қилмоқда, деб хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Москва шаҳридаги "Садовод" савдо мажмуасида савдо нуқталари ва омборхоналар ижарага олинди ва ўзбек компанияларига бепул тақдим этилмоқда, дейилади хабарда.
Шунингдек, бу ерга келган Ўзбекистон ишлаб чиқарувчилари Россиянинг йирик маркетплейслари — Wildberries, Озон, Яндекс.Market ва бошқа платформаларга чиқиш орқали бутун Россия бўйлаб мижозларни қамраб олиш имкониятига эга бўлади.
Тадбиркорлар учун бу – етказиб бериш географиясини кенгайтириш, узоқ муддатли ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ва Россия бозорида минимал харажатлар билан мустаҳкам жой эгаллаш учун реал имкониятдир.
Ушбу имкониятлардан бепул фойдаланиш учун вазирлик тадбиркорларни онлайн рўйхатдан ўтишни таклиф қилган.
