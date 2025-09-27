Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250927/ertaga-moldovada-eng-nopok-parlament-saylovlari-bolib-otadi-52307541.html
Эртага Молдовада энг нопок парламент сайловлари бўлиб ўтади
Эртага Молдовада энг нопок парламент сайловлари бўлиб ўтади
Sputnik Ўзбекистон
28 ентябрда Молдовада парламент сайловлари бўлиб ўтади.
2025-09-27T20:44+0500
2025-09-27T22:35+0500
молдова
сайлов натижалари
сайлов участкаси
сайлов кодекси
сайловлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0d/36828292_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_75cdc91cef385f2dfc65a7d556d1c487.jpg
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Эртага 28 сентябрь куни Молдовада энг нопок парламент сайловлари бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россиянинг Кишинёвдаги элчиси Олег Озеров маълум қилди.Сайловолди воқеаларМолдова парламенти сайловлари олдидан ўтказилган умумхалқ сўровлари президент Майя Сандунинг ҳукумрон партияси “PAS”нинг рейтинги кескин тушиб кетганини кўрсатди. Бир вақтнинг ўзида “Ватанпарварлар блоки” ва бошқа мухолифат партиялар рейтинги тобора ўсиб бораётган эди.Шундан сўнг ҳукумат мухолиф томондаги барча овозлар сонини чеклаш чораларини кўрди: Бюллетенлар сони ва уларни тарқатиш географиясиБуни Молдова ҳукуматининг сайловларни қалбакилаштиришга тайёргарлик кўриши деб баҳолаш мумкин. Қалбакилаштириш асосан ЕИдаги диаспоралар овози ҳисобидан амалга оширилади, - дейди Молдованинг “Ғалаба” блоки раҳбари Алексей Петрович.Лекин Италия, Германия, Франция ва Англияда молдованлар сони нисбатан кам бўлишига қарамасдан уларнинг ҳар бирида 20 тадан 30 тагача сайлов участкалари очилган.Европача “демократия”Европа Иттифоқи бутун дунёдаги ривожланаётган давлатларга демократия ўргатишга ҳаракат қилади. Лекин уларнинг Молдова сайловларида қилаётган ишларини қандай баҳолаш мумкин? 17 сентябрь куни Молдовага ЕИ раҳбарларидан иборат 60 дан ортиқ хорижий делегация келди. Булар Германия, Франция ва Полша раҳбарлари бўлиб, улар президент Сандуни қўллаб-қувватлашини билдирган ва Кишинёв учун ЕИнинг эшиклари очиқ эканини эълон қилди.ЕХҲТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси Молдова сайловларига Россиядан бирорта ҳам кузатувчига рухсат бермади, гарчи Россия ташкилотнинг тўлақонли аъзоси бўлсада.Шу муносабат билан Россия Марказий сайлов комиссияси раҳбари Элла Памфилова Путин билан суҳбатда ушбу ташкилотдан чиқишни таклиф қилди. Президент "ўйлаб кўришни" ваъда берди.
молдова
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0d/36828292_0:276:2011:1784_1920x0_80_0_0_c20f5e4e08f1020d3c1e3f8795e6fc36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
молдова сайлов
молдова сайлов

Эртага Молдовада энг нопок парламент сайловлари бўлиб ўтади

20:44 27.09.2025 (янгиланди: 22:35 27.09.2025)
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Медиабанкка ўтишИнаугурация избранного президента Молдавии Майя Санду
Инаугурация избранного президента Молдавии Майя Санду - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.09.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Молдова ҳукумати ушбу сайловларда фирибгарликнинг барча услубларидан фойдаланмоқда.
ТОШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Эртага 28 сентябрь куни Молдовада энг нопок парламент сайловлари бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россиянинг Кишинёвдаги элчиси Олег Озеров маълум қилди.
"Мен демократия намуналари ҳисобланган Франция ва Англия каби кўплаб мамлакатларда ишладим ва яшадим. У ерда ҳам сайловдан олдин жуда “ифлос” ҳужумлар бўларди, бироқ Молдова сайлов кампаниясидаги ёлғон, туҳмат ва фактларни бузиб кўрсатиш даражаси мени ҳайратда қолдирди", - деди у.
Сайловолди воқеалар
Молдова парламенти сайловлари олдидан ўтказилган умумхалқ сўровлари президент Майя Сандунинг ҳукумрон партияси “PAS”нинг рейтинги кескин тушиб кетганини кўрсатди. Бир вақтнинг ўзида “Ватанпарварлар блоки” ва бошқа мухолифат партиялар рейтинги тобора ўсиб бораётган эди.

Ҳатто бир вақтлар Молдова банкларидан $1 млд. ўғирлаб чет элга қочиб кетган собиқ депутат, олигарх ва жиноятчи Владимир Плахотнюкнинг, сайловлар олдидан Молдовага "экстрадиция" қилиниши ҳам — ҳукумрон партиянинг обрўсини ошира олмади.

© SputnikПарламентские выборы в Молдове
Парламентские выборы в Молдове - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.09.2025
Парламентские выборы в Молдове
© Sputnik

Шундан сўнг ҳукумат мухолиф томондаги барча овозлар сонини чеклаш чораларини кўрди:

Июнь ойида Молдова Конституцияси ва халқаро ҳуқуқни бузган ҳолда, сайловларга бир йилдан кам вақт қолганда сиёсий партияларни сайловдан четлатишни имконини берувчи қонун қабул қилинди.
Август ойида Гагаузия ўлкаси етакчиси, мухолифатнинг энг фаол вакилларидан бири Евгения Гуцул ўйлаб топилга баҳоналар билан 7 йилга озодликдан маҳрум қилинди.
Сайловдан 2 кун олдин МСК “Молдова юраги” мухолифат партиясини сайловлардан четлатди.
Сайловдан 1 кун олдин мухолифатдаги Moldova Mare (Буюк Молдова) партияси сайловлардан четлаштирилди. Ушбу партия парламентда камида 7та ўринни қўлга киритиши мумкин эди.
Днестрбўйи ўлкаси (амалдаги ҳукуматни хуш кўрмайди) аҳолиси учун бу сафар сайлов участкалари сони 3 баравар қисқартирилди (атиги 12та).
Сайловдан бир кун олдин эса Днестр дарёси устидаги пиёдалар кўприги ёпиб қўйилди. Аҳоли одатда, ушбу кўприкдан ўтиб дарёнинг нариги қирғида жойлашган Резина шаҳарчасига бориб овоз берарди.
Жуда кўп журналистлар ва кузатувчиларга мамлакат ҳудудига киритилмади.
21 нафар хорижлик кузатувчилар, жумладан, Россия, Арманистон, Беларус ва Ўзбекистон фуқароларининг мамлакатга киритилмади, деб хабар қилди Россия нашрлари.
Молдова нашрлари эса дунёнинг 50 давлатидан 120 нафар кузатувчиларга киришга рухсат берилмаганини ёзмоқда.

Бюллетенлар сони ва уларни тарқатиш географияси

Молдовада жами 2,4 миллион аҳоли яшайди, сайловчилар рўйхатидан ўтганлар сони эса 3,3 млн киши (хориждагилар билан). Чоп этилган бюллетенлар сони эса 3,6 млндан ортиқ.
© SputnikПарламентские выборы в Молдове
Парламентские выборы в Молдове - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.09.2025
Парламентские выборы в Молдове
© Sputnik
Буни Молдова ҳукуматининг сайловларни қалбакилаштиришга тайёргарлик кўриши деб баҳолаш мумкин. Қалбакилаштириш асосан ЕИдаги диаспоралар овози ҳисобидан амалга оширилади, - дейди Молдованинг “Ғалаба” блоки раҳбари Алексей Петрович.

Россияда 300 мингдан 500 минггача Молдова фуқаролари яшайди. Улар учун атиги 2та сайлов участкаси очилган. У ерда 10 минг киши овоз бериши мумкин.

Лекин Италия, Германия, Франция ва Англияда молдованлар сони нисбатан кам бўлишига қарамасдан уларнинг ҳар бирида 20 тадан 30 тагача сайлов участкалари очилган.

Европача “демократия”

Европа Иттифоқи бутун дунёдаги ривожланаётган давлатларга демократия ўргатишга ҳаракат қилади. Лекин уларнинг Молдова сайловларида қилаётган ишларини қандай баҳолаш мумкин?
17 сентябрь куни Молдовага ЕИ раҳбарларидан иборат 60 дан ортиқ хорижий делегация келди. Булар Германия, Франция ва Полша раҳбарлари бўлиб, улар президент Сандуни қўллаб-қувватлашини билдирган ва Кишинёв учун ЕИнинг эшиклари очиқ эканини эълон қилди.
Лекин бироз олдинроқ, Европарламентнинг руминиялик депутати Зигфрид Мурешан фақат амалдаги (европага хайрихоҳ) ҳукумат сақланиб қолсагина ЕИ Молдовага молиявий ёрдамини давом эттиришини маълум қилган эди. У шунингдек агар ҳукмрон PAS сайловларда ютқизса, ёрдамни тўхтатиш билан таҳдид қилган эди.
ЕХҲТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича бюроси Молдова сайловларига Россиядан бирорта ҳам кузатувчига рухсат бермади, гарчи Россия ташкилотнинг тўлақонли аъзоси бўлсада.

Шу муносабат билан Россия Марказий сайлов комиссияси раҳбари Элла Памфилова Путин билан суҳбатда ушбу ташкилотдан чиқишни таклиф қилди. Президент "ўйлаб кўришни" ваъда берди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0