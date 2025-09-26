https://sputniknews.uz/20250926/kazakhstan-tashqi-ishlar-vazir-52266145.html
Ермек Кошербаев Қозоғистон ташқи ишлар вазири этиб тайинланди
Ермек Кошербаев Қозоғистон ташқи ишлар вазири этиб тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистон президенти фармони билан Ермек Кошербаев ташқи ишлар вазири этиб тайинланди. У аввал Бош вазир ўринбосари лавозимида ишлаган.
2025-09-26T12:37+0500
2025-09-26T12:37+0500
2025-09-26T12:37+0500
қозоғистон
янги тайинлов
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24931223_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_445eafbfac31143630386ebf0059b64f.jpg
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Қозоғистон бош вазири ўринбосари Ермек Кошербаев ташқи ишлар вазири этиб тайинланди. Бу ҳақда Қозоғистон президенти матбуот хизмати хабар берди.Ермек Кошербаев бош вазир ўринбосари лавозимида 2025 йил февралидан бери ишлаб келаётган эди. Бунгача у Шарқий Қозоғистон ҳокими, Қозоғистоннинг Россиядаги элчиси, ташқи ишлар вазири ўринбосари лавозимларида ишлаган. Ташқи ишлар вазири лавозимида ишлаб келган Мурат Нуртлеу лавозимидан озод этилиб, президентнинг халқаро инвестиция ва савдо ҳамкорлиги бўйича ёрдамчиси этиб тайинланди.
https://sputniknews.uz/20250908/kazakhstan-parlament-bir-palata-51818812.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/01/24931223_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_610b814117b72cce7e71daf0a8fe5c95.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қозоғистон, ермек кошербаев, қозоғистон ташқи ишлар вазири, янги тив раҳбари, мурат нуртлеу, президент фармони, қозоғистон ҳукумати, ташқи сиёсат, қозоғистон янгиликлари
қозоғистон, ермек кошербаев, қозоғистон ташқи ишлар вазири, янги тив раҳбари, мурат нуртлеу, президент фармони, қозоғистон ҳукумати, ташқи сиёсат, қозоғистон янгиликлари
Ермек Кошербаев Қозоғистон ташқи ишлар вазири этиб тайинланди
Қозоғистонда Ермек Кошербаев ташқи ишлар вазири этиб тайинланди. У бунга қадар бош вазир ўринбосари лавозимида ишлаб келаётган эди
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik.
Қозоғистон бош вазири ўринбосари Ермек Кошербаев ташқи ишлар вазири этиб тайинланди. Бу ҳақда Қозоғистон президенти матбуот хизмати хабар берди
.
"Давлат раҳбарининг фармони билан Ермек Беделбаевич Кошербаев Қозоғистон Республикаси ташқи ишлар вазири этиб тайинланди, у аввалги лавозимидан озод этилди", - дейилади хабарда.
Ермек Кошербаев бош вазир ўринбосари лавозимида 2025 йил февралидан бери ишлаб келаётган эди. Бунгача у Шарқий Қозоғистон ҳокими, Қозоғистоннинг Россиядаги элчиси, ташқи ишлар вазири ўринбосари лавозимларида ишлаган.
Ташқи ишлар вазири лавозимида ишлаб келган Мурат Нуртлеу лавозимидан озод этилиб, президентнинг халқаро инвестиция ва савдо ҳамкорлиги бўйича ёрдамчиси этиб тайинланди.