Андижон ҳокими Хитой компанияси билан 200 млн долларлик лойиҳани муҳокама қилди
Андижон вилоятида Хитойнинг Yunnan Construction компанияси қиймати 200 миллион доллар бўлган инфратузилма лойиҳаларини амалга оширмоқда. Лойиҳалар 2025–2026 йилларда якунланиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Андижон вилояти ҳокими Шуҳратбек Абдураҳмонов Хитойнинг "Yunnan Construction Investment Group Co" компанияси вакиллари билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Музокаралар чоғида компания томонидан Бобур (Янги Андижон) шаҳри, Андижон туманидаги "Ипак йўли" ҳамда Пахтаобод туманидаги тўқимачилик эркин иқтисодий зоналарида йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш масаласи муҳокама қилинди. Улар доирасида коммуникация тармоқларини молиялаштириш ва қуриш ишлари назарда тутилган. "Yunnan Construction Investment Group Co" раҳбарияти мазкур лойиҳалар белгиланган тартиб ва муддатларда тўлиқ якунланишини таъкидлади.
Музокаралар чоғида компания томонидан Бобур (Янги Андижон) шаҳри, Андижон туманидаги "Ипак йўли" ҳамда Пахтаобод туманидаги тўқимачилик эркин иқтисодий зоналарида йирик инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш масаласи муҳокама қилинди.
Лойиҳаларнинг умумий қиймати 200 млн доллар бўлиб, 2025–2026 йилларда амалга оширилиши режалаштирилмоқда.
Улар доирасида коммуникация тармоқларини молиялаштириш ва қуриш ишлари назарда тутилган.
"Yunnan Construction Investment Group Co" раҳбарияти мазкур лойиҳалар белгиланган тартиб ва муддатларда тўлиқ якунланишини таъкидлади.