Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика

Ўзбекистон миллий статистика агентлиги 2025 йилнинг дастлабки 8 ойи якунларига кўра, мамлакатнинг Евросиё Иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) аъзо давлатлар билан ташқи савдо кўрсаткичларини эълон қилди. Расмий маълумотларга кўра, январь-август ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан умумий савдо айланмаси 12,6 миллиард долларни ташкил этган. Бу рақам мамлакат умумий ташқи савдо ҳажмининг 24,4 фоизига тенг.
Ўзбекистон миллий статистика агентлиги 2025 йилнинг дастлабки 8 ойи якунларига кўра, мамлакатнинг Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзо давлатлар билан ташқи савдо кўрсаткичларини эълон қилди.Расмий маълумотларга кўра, январь-август ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан умумий савдо айланмаси 12,6 миллиард долларни ташкил этган. Бу рақам мамлакат умумий ташқи савдо ҳажмининг 24,4 фоизига тенг.Шундан:Август ойидаги ҳолатга кўра, Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.Эслатиб ўтамиз, Евросиё иқтисодий иттифоқига Россия, Беларусь, Қозоғистон, Арманистон ва Қирғизистон киради. Ушбу давлатлар ўртасида ягона иқтисодий макон шакллантирилган бўлиб, у ерда товарлар, хизматлар, ишчи кучи ва капитал эркин ҳаракат қилади.Ўзбекистон ва ЕОИИ давлатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларга оид батафсил статистикани Sputnik Ўзбекистоннинг махсус инфографикасида кўришингиз мумкин.
Ўзбекистон миллий статистика агентлиги 2025 йилнинг дастлабки 8 ойи якунларига кўра, мамлакатнинг Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзо давлатлар билан ташқи савдо кўрсаткичларини эълон қилди.
Расмий маълумотларга кўра, январь-август ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан умумий савдо айланмаси 12,6 миллиард долларни ташкил этган. Бу рақам мамлакат умумий ташқи савдо ҳажмининг 24,4 фоизига тенг.
Экспорт ҳажми – 4,3 миллиард доллар,
Импорт ҳажми – 8,3 миллиард долларни ташкил этди.
Август ойидаги ҳолатга кўра, Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Евросиё иқтисодий иттифоқига Россия, Беларусь, Қозоғистон, Арманистон ва Қирғизистон киради. Ушбу давлатлар ўртасида ягона иқтисодий макон шакллантирилган бўлиб, у ерда товарлар, хизматлар, ишчи кучи ва капитал эркин ҳаракат қилади.
Ўзбекистон ва ЕОИИ давлатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларга оид батафсил статистикани
нинг махсус инфографикасида кўришингиз мумкин.