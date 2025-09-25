Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250925/uzbekistan-eoii-tashqi-savdo-52241564.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон миллий статистика агентлиги 2025 йилнинг дастлабки 8 ойи якунларига кўра, мамлакатнинг Евросиё Иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) аъзо давлатлар билан ташқи савдо кўрсаткичларини эълон қилди. Расмий маълумотларга кўра, январь-август ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан умумий савдо айланмаси 12,6 миллиард долларни ташкил этган. Бу рақам мамлакат умумий ташқи савдо ҳажмининг 24,4 фоизига тенг.
2025-09-25T19:45+0500
2025-09-25T19:45+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
ўзбекистон
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52241297_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e28191c2159e5db339c76cffd1e50feb.png
Ўзбекистон миллий статистика агентлиги 2025 йилнинг дастлабки 8 ойи якунларига кўра, мамлакатнинг Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзо давлатлар билан ташқи савдо кўрсаткичларини эълон қилди.Расмий маълумотларга кўра, январь-август ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан умумий савдо айланмаси 12,6 миллиард долларни ташкил этган. Бу рақам мамлакат умумий ташқи савдо ҳажмининг 24,4 фоизига тенг.Шундан:Август ойидаги ҳолатга кўра, Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.Эслатиб ўтамиз, Евросиё иқтисодий иттифоқига Россия, Беларусь, Қозоғистон, Арманистон ва Қирғизистон киради. Ушбу давлатлар ўртасида ягона иқтисодий макон шакллантирилган бўлиб, у ерда товарлар, хизматлар, ишчи кучи ва капитал эркин ҳаракат қилади.Ўзбекистон ва ЕОИИ давлатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларга оид батафсил статистикани Sputnik Ўзбекистоннинг махсус инфографикасида кўришингиз мумкин.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/19/52241297_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_7f7e84b63c73d3974e5563e2f5e907f4.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон еоии ташқи савдо кўрсаткичлари россия инфографика
ўзбекистон еоии ташқи савдо кўрсаткичлари россия инфографика

Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси – инфографика

19:45 25.09.2025
Oбуна бўлиш
Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистон миллий статистика агентлиги 2025 йилнинг дастлабки 8 ойи якунларига кўра, мамлакатнинг Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) аъзо давлатлар билан ташқи савдо кўрсаткичларини эълон қилди.
Расмий маълумотларга кўра, январь-август ойларида Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан умумий савдо айланмаси 12,6 миллиард долларни ташкил этган. Бу рақам мамлакат умумий ташқи савдо ҳажмининг 24,4 фоизига тенг.
Шундан:
Экспорт ҳажми – 4,3 миллиард доллар,
Импорт ҳажми – 8,3 миллиард долларни ташкил этди.
Август ойидаги ҳолатга кўра, Россия Ўзбекистоннинг ЕОИИдаги асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Евросиё иқтисодий иттифоқига Россия, Беларусь, Қозоғистон, Арманистон ва Қирғизистон киради. Ушбу давлатлар ўртасида ягона иқтисодий макон шакллантирилган бўлиб, у ерда товарлар, хизматлар, ишчи кучи ва капитал эркин ҳаракат қилади.
Ўзбекистон ва ЕОИИ давлатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларга оид батафсил статистикани Sputnik Ўзбекистоннинг махсус инфографикасида кўришингиз мумкин.
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ЕОИИ давлатлари билан ташқи савдо айланмаси - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0