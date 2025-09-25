Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250925/kyrgyzstan-central-asia-china-shartnoma-52232591.html
Қирғизистон парламенти Марказий Осиё ва Хитой дўстлик шартномасини маъқуллади
Қирғизистон парламенти Марказий Осиё ва Хитой дўстлик шартномасини маъқуллади
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон парламенти Марказий Осиё давлатлари ва Хитой ўртасида хавфсизликка оид шартномани маъқуллади. Унда терроризм, ва трансмиллий жиноятчиликка қарши биргаликда курашиш, БМТда ҳаракатларни мувофиқлаштириш назарда тутилган.
2025-09-25T13:29+0500
2025-09-25T13:29+0500
марказий осиё
ўзбекистон
ташқи сиёсат
шартнома
қирғизистон
қозоғистон
туркманистон
тожикистон
дунёда
дунё янгиликлари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35087793_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_6b48dc0df115e8efd5320d5485e3c97f.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Қирғизистон Жогоргу Кенеши "Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Хитой ўртасида абадий яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани ратификация қилиш тўғрисидаги" қонун лойиҳасини маъқуллади. Бу ҳақда мамлакат парламенти матбуот хизмати хабар берди.Шартномада иқтисодиёт, инвестициялар, транспорт ва энергетика, таълим, маданият ва соғлиқни сақлашгача бўлган ҳамкорликни белгилайди. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, туризм ва спортни ривожлантириш соҳаларида ҳамкорлик қилиш кўзда тутилган.Шартнома 2025 йил 17 июнь куни Остона шаҳрида "Марказий Осиё - Хитой" иккинчи саммити доирасида имзоланган.
https://sputniknews.uz/20250829/tajikistan-kelishuv-imzo-51595199.html
ўзбекистон
қирғизистон
қозоғистон
тожикистон
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35087793_32:0:1122:817_1920x0_80_0_0_aea7ae43ffb7741a96ff32fda2082351.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қирғизистон парламенти, жогорку кенеш, шартнома маъқулланди, марказий осиё, хитой, хавфсизлик, терроризм, экстремизм, сепаратизм, трансмиллий жиноятчилик, бмт, халқаро ҳамкорлик, хитой марказий осиё ҳамкорлик
қирғизистон парламенти, жогорку кенеш, шартнома маъқулланди, марказий осиё, хитой, хавфсизлик, терроризм, экстремизм, сепаратизм, трансмиллий жиноятчилик, бмт, халқаро ҳамкорлик, хитой марказий осиё ҳамкорлик

Қирғизистон парламенти Марказий Осиё ва Хитой дўстлик шартномасини маъқуллади

13:29 25.09.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принимает участие в работе первого саммита "Центральная Азия - Китай" в городе Сиане
Шавкат Мирзиёев принимает участие в работе первого саммита Центральная Азия - Китай в городе Сиане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шартномада давлатлар ўзаро муносабатларни тенг ҳуқуқлилик, куч ишлатмаслик, ички ишларга аралашмаслик ва суверенитетни ҳурмат қилиш асосида ривожлантириши белгилаб қўйилган
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Қирғизистон Жогоргу Кенеши "Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Хитой ўртасида абадий яхши қўшничилик, дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани ратификация қилиш тўғрисидаги" қонун лойиҳасини маъқуллади. Бу ҳақда мамлакат парламенти матбуот хизмати хабар берди.
Шартномада иқтисодиёт, инвестициялар, транспорт ва энергетика, таълим, маданият ва соғлиқни сақлашгача бўлган ҳамкорликни белгилайди. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, туризм ва спортни ривожлантириш соҳаларида ҳамкорлик қилиш кўзда тутилган.
Ҳужжатда хавфсизлик масалаларига алоҳида ўрин берилган бўлиб, терроризм, экстремизм, сепаратизм ва трансмиллий жиноятчиликка қарши биргаликда курашиш ҳамда халқаро ташкилотларда, жумладан БМТда ҳаракатларни мувофиқлаштириш назарда тутилган.
Шартнома 2025 йил 17 июнь куни Остона шаҳрида "Марказий Осиё - Хитой" иккинчи саммити доирасида имзоланган.
Президент Таджикистана подписал Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития ЦА - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2025
Тожикистон МОда дўстлик, яхши қўшничилик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартномани имзолади
29 Август, 14:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0