https://sputniknews.uz/20250924/uzbekistan-gas-nazorat-52203312.html
Газ қуйиш шохобчаларини онлайн назорат қилувчи тизим ишга туширилди
Газ қуйиш шохобчаларини онлайн назорат қилувчи тизим ишга туширилди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда автомобилларга газ қуйиш компрессор шохобчалари (АГТКШ) фаолиятини реал вақт режимида кузатиб борувчи UGaz тизими расман ишга туширилди
2025-09-24T12:42+0500
2025-09-24T12:42+0500
2025-09-24T12:42+0500
жамият
ўзбекистон
энергетика вазирлиги
транспорт
газ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/02/48696084_162:0:3510:1883_1920x0_80_0_0_d3fe86f82881e8eb5dda8007af17d5fc.jpg
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Ўзбекистонда автомобилларга газ қуйиш компрессор шохобчалари (АГТКШ) фаолиятини реал вақт режимида кузатиб борувчи “Ugaz” тизими расман ишга туширилди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, тизим орқали АГТКШлардаги барча жараёнлар онлайн тарзда назорат қилинади ва газ қуйиш жараёнларида қатор қулайликлар яратилади:Тизим қуйидаги ташкилотлар билан интеграцияланган:Бундан ташқари, ҳар бир газ тўлдириш колонкаси ва ходимлар фаолияти ҳам онлайн назорат қилиниб, хизмат сифати оширилиши ҳам айтилмоқда.
https://sputniknews.uz/20231106/zapravka-61-mln-litr-sifatsiz-neft-mahsulotlar-40725985.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/02/48696084_580:0:3091:1883_1920x0_80_0_0_a9a67786a68b5405db122b3d3fc486c0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон автомобил газ компрессор шохобча агткш реал угаз тизим ugaz
ўзбекистон автомобил газ компрессор шохобча агткш реал угаз тизим ugaz
Газ қуйиш шохобчаларини онлайн назорат қилувчи тизим ишга туширилди
Энергетика вазирлиги: табиий газдан фойдаланишда хавфсизлик, шаффофлик ва назорат кучайтирилади.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда автомобилларга газ қуйиш компрессор шохобчалари (АГТКШ) фаолиятини реал вақт режимида кузатиб борувчи “Ugaz” тизими расман ишга туширилди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Қайд этилишича, тизим орқали АГТКШлардаги барча жараёнлар онлайн тарзда назорат қилинади ва газ қуйиш жараёнларида қатор қулайликлар яратилади:
қўлда ҳисоб-китоб қилиш зарурияти йўқолади;
ноқонуний ҳолатларнинг олди олинади;
сотилаётган газ ҳажми аниқ қайд этилади;
хизмат кўрсатиш шаффофлиги таъминланади;
фуқароларнинг хавфсизлиги оширилади.
Тизим ҳар бир газ қуйиш шохобчасига кираётган автомобилни автоматик равишда техник кўрикдан ўтган-ўтмаганлигини текширади. Агар техник кўрик муддати тугаган бўлса ёки автомобилда ўрнатилган газ баллони рўйхатдан ўтмаган бўлса — оператор дарҳол огоҳлантирилади. Шунингдек, ёқилғи турининг автомобилга мос эмаслиги ҳолатлари ҳам аниқланиб, реал вақтда хабар берилади. Бу эса АГТКШ, ҳайдовчи ва йўловчилар хавфсизлигини таъминлашда муҳим восита ҳисобланади.
Тизим қуйидаги ташкилотлар билан интеграцияланган:
Энергоназорат платформаси Электрон ҳукумат тизимлари OneID идентификация тизими
Бундан ташқари, ҳар бир газ тўлдириш колонкаси ва ходимлар фаолияти ҳам онлайн назорат қилиниб, хизмат сифати оширилиши ҳам айтилмоқда.