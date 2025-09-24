https://sputniknews.uz/20250924/the-economist-china-dollar-52212597.html
The Economist: Хитой доллардан юқори суръатларда воз кечмоқда
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Пекин молия сиёсатчилари ва марказий банк етакчилари АҚШ долларига бўлган қарамликни қисқартиришга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда "The Economist" нашри ёзмоқда.Маълумотларга кўра, Хитой ҳозирда халқаро савдода 30 фоизга яқин операцияларни юанда амалга оширмоқда, шунингдек, хориждан келаётган пул оқимларининг 50 фоизга яқини ҳам миллий валюта асосидаги ҳисоб-китобларга ўгирилмоқда.Таъкидланишича, Хитой расмийлари глобал молиявий тизимнинг кўп қутблашувини маъқулламоқда ва келажакда АҚШ долларига зид рақобатчиларнинг пайдо бўлиши мумкинлигини маълум қилмоқда.Шундай бўлса-да, ҳали ҳам юан халқаро ҳисоб-китобларда кичик улушга эга (тахминан 4 %) ва (RMB) жэнминбига бўлган эҳтиёж чекланган, чунки валютани эркин айлантириш сиёсати ҳануз кенг жорий этилмаган.Эслатиб ўтамиз, бугунги кунда ўзбек сўмининг мустаҳкамланиши натижасида долларнинг қиймати мамлакатда мунтазам тушиб бормоқда. Шунингдек, Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳам бундан аввалроқ доллардан воз кечиш ҳамда муқобил тўлов тизимларини ишлаб чиқиш жараёнлари жадаллашгани хусусида маълум қилган эди.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik.
Пекин молия сиёсатчилари ва марказий банк етакчилари АҚШ долларига бўлган қарамликни қисқартиришга ҳаракат қилмоқда. Бу ҳақда "The Economist" нашри ёзмоқда.
Маълумотларга кўра, Хитой ҳозирда халқаро савдода 30 фоизга яқин операцияларни юанда амалга оширмоқда, шунингдек, хориждан келаётган пул оқимларининг 50 фоизга яқини ҳам миллий валюта асосидаги ҳисоб-китобларга ўгирилмоқда.
“Бу стратегиянинг бир қисми сифатида Пекин Хитой банклараро тўлов тизими – CIPSнинг фойдаланиш кўламини кенгайтириб, хотин‑қизларга SWIFT тизимининг доллар асосидаги тўловларидан қисман мустақил бўлишга уринмоқда”, – дейилади таҳлилларда.
Таъкидланишича, Хитой расмийлари глобал молиявий тизимнинг кўп қутблашувини маъқулламоқда ва келажакда АҚШ долларига зид рақобатчиларнинг пайдо бўлиши мумкинлигини маълум қилмоқда.
Шундай бўлса-да, ҳали ҳам юан халқаро ҳисоб-китобларда кичик улушга эга (тахминан 4 %) ва (RMB) жэнминбига бўлган эҳтиёж чекланган, чунки валютани эркин айлантириш сиёсати ҳануз кенг жорий этилмаган.
“Агар Пекин молиявий бозорларини чекловлардан озод қилиб, хорижий инвесторлар учун юанли активларга мурожаат имконини енгиллаштирса, юаннинг глобал роли янада ошиши мумкин. Шундай экан, Хитойнинг бу йўналишдаги ҳаракатлари жаҳон молиясидаги мувозанатга таъсир кўрсатиши эҳтимоли юқори бўлиб, АҚШ долларининг узоқ йиллик ҳукмронлигига муқобил тизимлар пайдо бўлиши эҳтимолини янада кучайтирмоқда”, – дея ёзади нашр.
Эслатиб ўтамиз, бугунги кунда ўзбек сўмининг мустаҳкамланиши натижасида долларнинг қиймати мамлакатда мунтазам тушиб бормоқда. Шунингдек, Россия Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров ҳам бундан аввалроқ доллардан воз кечиш ҳамда муқобил тўлов тизимларини ишлаб чиқиш жараёнлари жадаллашгани хусусида маълум қилган
эди.