"Сахарово"да Ўзбекистон фуқаролари учун алоҳида маслаҳат ойнаси очилиши мумкин
Бу ҳақда Ўзбекистон ишчи гуруҳининг Миграция марказига ташрифи чоғиди келишиб олинди. 23.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Ўзбекистон элчихонаси дипломатлари ва Миграция агентлигининг ваколатхонаси ходимлари Москвадаги "Сахарово" кўп функцияли миграция маркази фаолияти билан танишди, деб хабар қилмоқда "Дунё" ахборот агентлиги.Учрашувда шунингдек, Миграция маркази масъуллари бугунги кунда Москва шаҳри ва вилоятида мажбурий бўлган "Амина" мобил иловасининг мазмун-моҳиятини тўлиқ тушунтириш мақсадида махсус маслаҳат ойналари ташкил этиб, 100дан ортиқ маслаҳатчи ходимлар жалб этилгани таъкидлади."Сахарово" кўп функцияли миграция маркази томонидан бир кунда 30дан ортиқ хорижий давлатдан келган 3 мингдан зиёд фуқароларга хизмат кўрсатилади.
2025
"Сахарово"да Ўзбекистон фуқаролари учун алоҳида маслаҳат ойнаси очилиши мумкин
Бу ҳақда Ўзбекистон ишчи гуруҳининг Миграция марказига ташрифи чоғиди келишиб олинди.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Ўзбекистон элчихонаси дипломатлари ва Миграция агентлигининг ваколатхонаси ходимлари Москвадаги "Сахарово" кўп функцияли миграция маркази фаолияти билан танишди, деб хабар қилмоқда "Дунё" ахборот агентлиги.
Ташриф давомида Марказ ичида Ўзбекистон фуқаролари учун алоҳида маслаҳат ойнасини ташкил этиш, рус ва ўзбек тилларида қонунчиликка доир материалларни жойлаштириш ва бошқа масалалар муҳокама қилинди.
Учрашувда шунингдек, Миграция маркази масъуллари бугунги кунда Москва шаҳри ва вилоятида мажбурий бўлган "Амина" мобил иловасининг мазмун-моҳиятини тўлиқ тушунтириш мақсадида махсус маслаҳат ойналари ташкил этиб, 100дан ортиқ маслаҳатчи ходимлар жалб этилгани таъкидлади.
Учрашув якунида Миграция маркази раҳбарияти билан Ўзбекистон фуқаролари учун талаб юқори бўлган йўналишларда қўшимча хизмат кўрсатиш ойналари очиш ва миграция соҳасида икки томонлама ҳамкорликларни янада ривожлантиришга келишиб олинди.
"Сахарово" кўп функцияли миграция маркази томонидан бир кунда 30дан ортиқ хорижий давлатдан келган 3 мингдан зиёд фуқароларга хизмат кўрсатилади.