Ўзбекистон IT соҳасига сармоя ва кадрлар керак — Эксперт
Sputnik Ўзбекистон
Ишончим комилки, сунъий интеллект яқин икки-икки ярим йил ичида ҳар бир технология компаниясини ўзгартиради - мутахассис. 23.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
18:35 23.09.2025 (янгиланди: 18:36 23.09.2025)
Ишончим комилки, сунъий интеллект яқин икки-икки ярим йил ичида ҳар бир технология компаниясини ўзгартиради - мутахассис.
ТОШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Ўзбекистон IT инфратузилмасини ривожлантириш ва технология соҳаси учун малакали мутахассисларни тайёрлаш заруратида давом этмоқда. Бу ҳақда Узум компанияси асосчиси ва бош директори Роман Лаврентев ICT Uzbekistan 2025 ҳафталигида айтиб ўтди.
Унинг таъкидлашича, бир неча йил аввал мамлакатда онлайн-тижоратга шубҳа билан қаралган, бироқ ёш авлод талаби рақамли хизматларга кучли туртки берган. Ишончли етказиб бериш ва хизмат кўрсатишни таъминлаш учун корхоналар омборлар, транспорт ва логистикага катта миқдорда сармоя киритишлари керак эди.
"Бугунги кунда биз сезиларли ютуқларни кўряпмиз: етказиб бериш масалалари ҳал бўлди, аммо вазифа ИТ инфратузилмамизни ривожлантириш бўлиб қолмоқда. Ишончим комилки, сунъий интеллект яқин икки-икки ярим йил ичида ҳар бир технология компаниясини ўзгартиради. Бунга эришиш учун аввалдан пойдевор тайёрлаш ва ресурсларни бирлаштириш муҳим", - дея таъкидлади Лаврентев.
Унинг сўзларига кўра, эътибор талаб қиладиган яна бир йўналиш - мутахассислар тайёрлаш.
"Компаниямизда 12 минг киши ишлайди, аммо биз ҳали ҳам истеъдодлар этишмаслигини ҳис қиляпмиз. Биз улкан салоҳиятни кўрмоқдамиз ва инновациялар мамлакатга тезроқ кириб бориши керак", - дея қўшимча қилди у.
"ICT Week Uzbekistan 2025" ахборот-коммуникация ҳафталиги 26 сентябрга қадар давом этади. Тадбирда 50 дан ортиқ давлат вакиллари ва 20 та делегация қатнашмоқда.