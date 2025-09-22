https://sputniknews.uz/20250922/uzbekistan-savdo-aylanma-infografika-52157288.html
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди - инфографика
Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 2025 йилнинг январь–август ойларида 51,44 млрд долларга етди. Экспорт 22,98 млрд доллар импорт эса 24,29 млрд долларни ташкил этди. Савдо айланмасида 5,47 млрд долларлик салбий сальдо юзага келди.
Ўзбекистон дунёнинг 200 та мамлакати билан савдо алоқаларини йўлга қўйган. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь-август ойларида республика ташқи савдо айланмаси 51,44 миллиард долларга етди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 19,8 фоизга ёки 8,5 миллиард долларга кўпдир.Шу давр мобайнида:Натижада ташқи савдо айланмасида 5,47 миллиард доллар миқдорида салбий сальдо қайд этилди.Батафсил маълумот — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
2025
Батафсил маълумот — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.