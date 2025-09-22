https://sputniknews.uz/20250922/uzbekistan-kinofestival-ishtirok-52147660.html
Ўзбекистон XIV Москва халқаро кинофестивалида иштирок этмоқда
Ўзбекистон XIV Москва халқаро кинофестивалида иштирок этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Москвада XIV “Будем жить” халқаро кинофестивали очилди. Танлов дастурига Россия, Ўзбекистон ва яна 7 мамлакатдан 39 фильм кирди.
2025-09-22T13:41+0500
2025-09-22T13:41+0500
2025-09-22T13:41+0500
ўзбекистон
россия
москва
фестивал
кино
ўзбек кино
фильм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52148463_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_2b1b1d405a87ea376eed9ff5737872a3.jpg
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. "Октябрь" кино марказида "Будем жить" XIV Москва халқаро кинофестивалининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда РИА Новости.2025 йилда фестиваль Ватан ҳимоячилари йили ва Буюк Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган бўлиб, 28 сентябргача давом этади.Кино намойишининг асосий мавзуси мотивацион кино бўлди. Фестиваль тадбирлари "Октябрь," "Синема Парк Мосфильм" кинотеатрлари, "Элдар" киномаркази, С.А. Герасимов номидаги Бутунроссия давлат кинематография институти, Кичик Ординкадаги театр ва Замонавий санъат институти арт-марказида бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20250911/uzbekistan-maxtumquli-firogiy-festival-golib-51901703.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52148463_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9499cb4a76613aff5253b35021baceb2.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
москва кинофестивали, будем жить, xiv халқаро кинофестиваль, 2025 кинофестивали, москвада кино тадбирлари, ўзбекистон фильмлари, мотиватсион кино, ватан ҳимоячилари йили, ғалабанинг 80 йиллиги, халқаро кино танлови, кино премьералари москва, элдар кино маркази, синема парк мосфильм
москва кинофестивали, будем жить, xiv халқаро кинофестиваль, 2025 кинофестивали, москвада кино тадбирлари, ўзбекистон фильмлари, мотиватсион кино, ватан ҳимоячилари йили, ғалабанинг 80 йиллиги, халқаро кино танлови, кино премьералари москва, элдар кино маркази, синема парк мосфильм
Ўзбекистон XIV Москва халқаро кинофестивалида иштирок этмоқда
36 та мамлакатдан 800 тадан ортиқ ариза келиб тушган XIV “Будем жить” кинофестивалида танлов дастурига 9 та мамлакат қаторида Ўзбекистон фильми ҳам киритилди
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. "Октябрь" кино марказида "Будем жить" XIV Москва халқаро кинофестивалининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда РИА Новости.
2025 йилда фестиваль Ватан ҳимоячилари йили ва Буюк Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган бўлиб, 28 сентябргача давом этади.
Кинокўрик дастурига замонавий рус ва хориж режиссёрларининг асарлари киритилган. Фестивалда иштирок этиш учун 36 мамлакатдан 800 дан ортиқ ариза келиб тушди, улардан танлов дастурига 9 мамлакат, жумладан, Россия, Ўзбекистон, Ҳиндистон, Қозоғистон, Болгария, Арманистон, АҚШ ва Хитойдан 39 та фильм танлаб олинди.
Кино намойишининг асосий мавзуси мотивацион кино бўлди. Фестиваль тадбирлари "Октябрь," "Синема Парк Мосфильм" кинотеатрлари, "Элдар" киномаркази, С.А. Герасимов номидаги Бутунроссия давлат кинематография институти, Кичик Ординкадаги театр ва Замонавий санъат институти арт-марказида бўлиб ўтади.