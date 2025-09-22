https://sputniknews.uz/20250922/ozbekiston-benzin--dizel-52147784.html
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми қандай ўзгарди
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми қандай ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-август ойларида 770,3 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилга қараганда 14,2 фоизга кам.
2025-09-22T14:12+0500
2025-09-22T14:12+0500
2025-09-22T14:12+0500
инфографика
бензин
дизель
мултимедиа
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52146937_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a2358f2d0bc1ec8bba72e0cb9f7f7ef0.png
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-август ойларида 770,3 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилга қараганда 14,2 фоизга кам.Дизель ёнилғи ишлаб чиқариш кўрсаткичи эса 10,5 фоизга ошган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/16/52146937_139:0:1099:720_1920x0_80_0_0_f03e67e4ed4680afead0af6340ad1a46.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон бензин дизель ишлаб чиқариш маълумот
ўзбекистон бензин дизель ишлаб чиқариш маълумот
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми қандай ўзгарди
Миллий статистика қўмитаси 2025 йилнинг дастлабки 8 ойи бўйича маълумотларни эълон қилди.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-август ойларида 770,3 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилга қараганда 14,2 фоизга кам.
Дизель ёнилғи ишлаб чиқариш кўрсаткичи эса 10,5 фоизга ошган.
Батафсил - Sputnik
инфографикасида.