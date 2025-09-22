Ўзбекистон
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми қандай ўзгарди
Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш ҳажми қандай ўзгарди
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-август ойларида 770,3 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилга қараганда 14,2 фоизга кам.
2025-09-22T14:12+0500
2025-09-22T14:12+0500
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-август ойларида 770,3 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилга қараганда 14,2 фоизга кам.Дизель ёнилғи ишлаб чиқариш кўрсаткичи эса 10,5 фоизга ошган.Батафсил - Sputnik инфографикасида.
14:12 22.09.2025
Миллий статистика қўмитаси 2025 йилнинг дастлабки 8 ойи бўйича маълумотларни эълон қилди.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилнинг январь-август ойларида 770,3 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган. Бу ўтган йилга қараганда 14,2 фоизга кам.
Дизель ёнилғи ишлаб чиқариш кўрсаткичи эса 10,5 фоизга ошган.
Батафсил - Sputnik инфографикасида.
