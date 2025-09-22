https://sputniknews.uz/20250922/mashina-ekologik-sertifikat-bekor-52153127.html
Импорт қилинадиган янги машиналар учун экологик сертификатлаш бекор қилинди
Ғилдиракли транспорт воситаларининг экологик тоифа талабларига мувофиқлигини баҳолаш тизимини такомиллаштирди. Янги транспорт воситалари учун экологик сертификатлаш бекор қилинди
Қарорга кўра, Ўзбекистонга олиб кириладиган "M" ва "N" тоифалардаги ғилдиракли янги транспорт воситаларининг экологик тоифа талабларига мувофиқлигини экологик сертификатлаш бекор қилинади. Ушбу тоифалардаги ғилдиракли транспорт воситаларининг экологик тоифа талабларига мувофиқлиги Ҳукуматнинг 2017 йил 25 апрелдаги 237-сон қарори билан тасдиқланган Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламент талаблари асосида баҳоланади. Электр двигателлар билан жиҳозланган ғилдиракли транспорт воситаларининг экологик тоифа талабларига мувофиқлиги баҳоланмайди.
ўзбекистон
ўзбекистон транспорт экологик талаблар, ғилдиракли транспорт воситалари баҳолаш, экологик сертификатлаш бекор қилиниши, m ва n тоифадаги транспорт воситалари, электромобил экологик талаб, техник регламент 2017 йил, ўзбекистон ҳукумат қарори 597
Ўзбекистонда ғилдиракли транспорт воситаларининг экологик тоифа талабларига мувофиқлигини баҳолаш тизими соддалаштирилади.
ТОШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
“Республикада ғилдиракли транспорт воситаларининг экологик тоифа талабларига мувофиқлигини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ҳукумат қарори
(597-сон, 19.09.2025 й.) қабул қилинди.
Қарорга кўра, Ўзбекистонга олиб кириладиган “M” ва “N” тоифалардаги ғилдиракли янги транспорт воситаларининг экологик тоифа талабларига мувофиқлигини экологик сертификатлаш бекор қилинади.
Ушбу тоифалардаги ғилдиракли транспорт воситаларининг экологик тоифа талабларига мувофиқлиги Ҳукуматнинг 2017 йил 25 апрелдаги 237-сон қарори билан тасдиқланган Муомалага чиқарилаётган ғилдиракли транспорт воситаларининг хавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламент талаблари асосида баҳоланади.
Электр двигателлар билан жиҳозланган ғилдиракли транспорт воситаларининг экологик тоифа талабларига мувофиқлиги баҳоланмайди.