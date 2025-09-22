https://sputniknews.uz/20250922/eoii-komissiya-52145835.html
ЕОИИда тарихни сохталаштиришга қарши курашиш бўйича комиссия ташкил этилиши мумкин
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва БРИКС доирасида тарихни сохталаштиришга қарши кураш бўйича комиссия пайдо бўлиши мумкин. Бундай ташаббус билан Россия тинчлик жамғармаси чиққан.Тегишли ғоя таклифи кўриб чиқиш учун Россия Ташқи ишлар вазирлигига юборилган.
ўзбекистон ва еоии
еоии
тарих
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48724104_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_695ac209a2d31b2ce9aaa4597a4753e7.jpg
ТОШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва БРИКС доирасида тарихни сохталаштиришга қарши курашиш бўйича комиссия пайдо бўлиши мумкин. Бундай ташаббус билан Россия тинчлик жамғармаси чиққан.Тегишли ғоя таклифи кўриб чиқиш учун Россия Ташқи ишлар вазирлигига юборилган.Бундай комиссия фаолияти учун алоҳида йўналиш – Иккинчи жаҳон уруши тарихини, жумладан, қонунчилик воситалари билан бузиб кўрсатишга уринишларнинг олдини олиш.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48724104_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_69cd8f765c2995027fedbedc2c8d024f.jpg
евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) тарихни сохталаштиришга қарши кураш бўйича комиссия таклиф
евроосиё иқтисодий иттифоқи (еоии) тарихни сохталаштиришга қарши кураш бўйича комиссия таклиф
Унинг вазифаси тарихни бузиш, вандализм ва туҳматнинг ҳар бир янги фактини зудлик билан ҳужжатлаштириш бўлади.
“Биз БРИКС ва ЕОИИ фаолияти доирасида тарихни сохталаштиришга қарши курашиш бўйича қўшма халқаро эксперт-кузатув комиссиясини тузишни таклиф қиламиз. Унинг вазифаси тарихни бузиш, вандализм ва туҳматнинг ҳар бир янги фактини тезда ҳужжатлаштириш, унга ҳуқуқий баҳо бериш ва давлат даражасида қабул қилиш учун санкциялар чораси тўпламини шакллантириш”, - дея ҳужжатдан иқтибос келтиради РИА Новости.
Бундай комиссия фаолияти учун алоҳида йўналиш – Иккинчи жаҳон уруши тарихини, жумладан, қонунчилик воситалари билан бузиб кўрсатишга уринишларнинг олдини олиш.