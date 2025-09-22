Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИда тарихни сохталаштиришга қарши курашиш бўйича комиссия ташкил этилиши мумкин
ЕОИИда тарихни сохталаштиришга қарши курашиш бўйича комиссия ташкил этилиши мумкин
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва БРИКС доирасида тарихни сохталаштиришга қарши кураш бўйича комиссия пайдо бўлиши мумкин. Бундай ташаббус билан Россия тинчлик жамғармаси чиққан.Тегишли ғоя таклифи кўриб чиқиш учун Россия Ташқи ишлар вазирлигига юборилган.
ТОШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва БРИКС доирасида тарихни сохталаштиришга қарши курашиш бўйича комиссия пайдо бўлиши мумкин. Бундай ташаббус билан Россия тинчлик жамғармаси чиққан.Тегишли ғоя таклифи кўриб чиқиш учун Россия Ташқи ишлар вазирлигига юборилган.Бундай комиссия фаолияти учун алоҳида йўналиш – Иккинчи жаҳон уруши тарихини, жумладан, қонунчилик воситалари билан бузиб кўрсатишга уринишларнинг олдини олиш.
Унинг вазифаси тарихни бузиш, вандализм ва туҳматнинг ҳар бир янги фактини зудлик билан ҳужжатлаштириш бўлади.
ТОШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва БРИКС доирасида тарихни сохталаштиришга қарши курашиш бўйича комиссия пайдо бўлиши мумкин. Бундай ташаббус билан Россия тинчлик жамғармаси чиққан.
Тегишли ғоя таклифи кўриб чиқиш учун Россия Ташқи ишлар вазирлигига юборилган.
“Биз БРИКС ва ЕОИИ фаолияти доирасида тарихни сохталаштиришга қарши курашиш бўйича қўшма халқаро эксперт-кузатув комиссиясини тузишни таклиф қиламиз. Унинг вазифаси тарихни бузиш, вандализм ва туҳматнинг ҳар бир янги фактини тезда ҳужжатлаштириш, унга ҳуқуқий баҳо бериш ва давлат даражасида қабул қилиш учун санкциялар чораси тўпламини шакллантириш”, - дея ҳужжатдан иқтибос келтиради РИА Новости.
Бундай комиссия фаолияти учун алоҳида йўналиш – Иккинчи жаҳон уруши тарихини, жумладан, қонунчилик воситалари билан бузиб кўрсатишга уринишларнинг олдини олиш.
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в пленарном заседании 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.04.2025
Улуғ Ватан урушидаги Ғалабанинг 80 йиллиги
Ўзбекистон "Евроосиё" гуруҳининг Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган баёнотини олқишлайди
7 Апрел, 11:54
0