Самарқанд делегацияси Санкт-Петербургда “Бастион” ва енгил саноат уюшмалари билан меморандум имзолаб, ҳамкорлик йўналишларини белгилади
Самарқанд ва Санкт-Петербург бизнес ва саноат соҳаларида келишувлар имзолади
11:46 19.09.2025 (янгиланди: 12:59 19.09.2025)
Самарқанд вилояти делегацияси Санкт-Петербургда йирик корхоналар билан музокаралар ўтказиб, “Бастион” НПФ ва Енгил саноат уюшмаси билан меморандумлар имзолади
ТОШКЕНТ, 19 сен — Sputnik.
15-17 сентябрь кунлари Самарқанд вилояти ҳокими ўринбосари Хуршидбек Самиев бошчилигидаги Самарқанд вилояти делегацияси Санкт-Петербург шаҳрига ташриф буюрди. Бу ҳақда Санкт-Петербург ташқи алоқалар қўмитаси хабар берди
.
Делегация Санкт-Петербургнинг етакчи корхоналарида бўлиб, тадбиркорлар билан музокаралар ўтказди. Учрашувлар доирасида йўлларни таъмирлаш, қуриш ва сақлаш учун ускуналар ишлаб чиқаришга ихтисослашган "Бастион" илмий-ишлаб чиқариш фирмаси ва Енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар уюшмаси билан ўзаро англашув меморандумлари имзоланди.
17 сентябрь куни делегация Санкт-Петербург вице-губернатори Кирилл Поляков билан учрашиб, ҳамкорликнинг янги йўналишларини белгилади ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш бўйича кейинги қадамларни муҳокама қилди.
Ташриф якунлари бўйича "26-Тўқимачилик ва тикувчилик саноати халқаро кўргазмаси - TextileExpo Uzbekistan"да иштирок этиш учун Санкт-Петербург енгил саноати вакилларининг Ўзбекистонга бизнес миссиясини ташкил этиш бўйича келишувларга эришилди.