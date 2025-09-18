https://sputniknews.uz/20250918/yangiliklar-telegram-kanal-52064055.html
Янгиликлар Telegram-каналини қандай юритиш керак?
Янгиликлар Telegram-каналини қандай юритиш керак?
Sputnik Ўзбекистон
збекистон давлат жаҳон тиллари университетида (ЎзДЖТ) университетида “2025 йилда янгиликлар Telegram-канали. Мавзуни қандай танлаш, юритиш ва юзага келган муаммоларни ҳал қилиш керак” мавзусида маҳорат дарси бўлиб ўтади.
2025-09-18T20:02+0500
2025-09-18T20:02+0500
2025-09-18T20:04+0500
тошкент
sputnik
sputnikpro
журналист
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52042935_0:23:3559:2025_1920x0_80_0_0_c4674e34424b64604ff2282f8b76a3f1.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида (ЎзДЖТ) “2025 йилда янгиликлар Telegram-канали. Мавзуни қандай танлаш, юритиш ва юзага келган муаммоларни ҳал қилиш керак” мавзусида маҳорат дарси бўлиб ўтади.SputnikPro лойиҳаси доирасидаги маҳорат дарси 24 сентябрь куни соат 10:00 да ЎзДЖТУ Халқаро журналистика факультети биноси, №127 хонада бўлиб ўтади. (Манзил: Тошкент ш., Лутфий кўчаси, 8-уй).Маърузачи: “Россия сегодня” медиагуруҳининг яқин хориж ва Болтиқбўйи мамлакатларидаги Sputnik мультимедиа марказлари дирекцияси бошқармаси раҳбарининг ўринбосари Александр Самохвалов.Мутахассис қуйидаги ҳақида сўзлаб беради:Талабалар маърузачидан касбий маслаҳат ва тавсиялар олишади.Иштирок этиш учун қуйидаги алоқалар бўйича рўйхатдан ўтиш мумкин.Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.Sputnik Prо — бу Sputnik ахборот агентлиги томонидан олиб борилаётган халқаро медиа таълим лойиҳаси. Унда Агентликнинг энг тажрибали мутахассислари ва экспертлари журналистлар, матбуот котиблари, блогер ва юқори курс талабалари учун маҳорат дарслари, семинар ва маърузалар олиб боришади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52042935_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_677a1c042a7bab9506ee5ab7e191ce87.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
telegram канал юритиш
Янгиликлар Telegram-каналини қандай юритиш керак?
20:02 18.09.2025 (янгиланди: 20:04 18.09.2025)
“Россия сегодня” мутахассиси ўзбекистонлик талабалар учун маҳорат дарси ўтади.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида (ЎзДЖТ) “2025 йилда янгиликлар Telegram-канали. Мавзуни қандай танлаш, юритиш ва юзага келган муаммоларни ҳал қилиш керак” мавзусида маҳорат дарси бўлиб ўтади.
SputnikPro лойиҳаси доирасидаги маҳорат дарси 24 сентябрь куни соат 10:00 да ЎзДЖТУ Халқаро журналистика факультети биноси, №127 хонада бўлиб ўтади. (Манзил: Тошкент ш., Лутфий кўчаси, 8-уй).
Маърузачи: “Россия сегодня” медиагуруҳининг яқин хориж ва Болтиқбўйи мамлакатларидаги Sputnik мультимедиа марказлари дирекцияси бошқармаси раҳбарининг ўринбосари Александр Самохвалов.
Мутахассис қуйидаги ҳақида сўзлаб беради:
Telegram-канал канал яратиш ва обуначиларни кўпайтириш;
2025 йилда Telegram иши хусусиятлари;
яхши ва ёмон постлар мезонлари.
Талабалар маърузачидан касбий маслаҳат ва тавсиялар олишади.
Иштирок этиш учун қуйидаги алоқалар бўйича рўйхатдан ўтиш мумкин.
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери Алишер Акимбаев.
Sputnik Prо — бу Sputnik ахборот агентлиги томонидан олиб борилаётган халқаро медиа таълим лойиҳаси. Унда Агентликнинг энг тажрибали мутахассислари ва экспертлари журналистлар, матбуот котиблари, блогер ва юқори курс талабалари учун маҳорат дарслари, семинар ва маърузалар олиб боришади.