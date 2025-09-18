https://sputniknews.uz/20250918/uzbekistan-snayperlar-south-korea-musobaqa-golib-52039835.html
Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореядаги халқаро мусобақасида ғолиб бўлди
Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореядаги халқаро мусобақасида ғолиб бўлди
Sniper Cup 2025: Ўзбекистон терма жамоаси биринчи ўринни қўлга киритди
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Жанубий Кореяда 8–15 сентябрь кунлари ўтказилган "II Халқаро мерганлар мусобақаси"да Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги мерганлар терма жамоаси иштирок этиб, биринчи ўринни қўлга киритди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Мусобақада 10 та давлатдан жами 54 та жамоа иштирок этди. Хусусан, Ўзбекистон, АҚШ, Германия, Руминия, БАА, Қатар, Вьетнам, Таиланд, Мўғулистон ва мезбон Жанубий Кореядан жамоалар қатнашди.Якуний натижаларга кўра, Ўзбекистон мерганлар терма жамоаси хорижий давлатлар орасида биринчи ўринни эгаллади:Эслатиб ўтамиз, 2024 йилги мусобақада ҳам Ўзбекистон жамоаси иккинчи ўринни қўлга киритган эди.
Ўзбекистон мерганлари Жанубий Кореядаги халқаро мусобақасида ғолиб бўлди
10 та давлатдан 54 жамоа иштирок этган халқаро мусобақада Ўзбекистон жамоаси биринчи ўринни қўлга киритди. Ўткан йилги мусобақада жамоа иккинчи ўринни эгаллаган эди
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
Жанубий Кореяда 8–15 сентябрь кунлари ўтказилган “II Халқаро мерганлар мусобақаси”да Ўзбекистон Мудофаа вазирлиги мерганлар терма жамоаси иштирок этиб, биринчи ўринни қўлга киритди. Бу ҳақда Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Мусобақада 10 та давлатдан жами 54 та жамоа иштирок этди. Хусусан, Ўзбекистон, АҚШ, Германия, Руминия, БАА, Қатар, Вьетнам, Таиланд, Мўғулистон ва мезбон Жанубий Кореядан жамоалар қатнашди.
Беллашув шартлари тунги ва кундузги шароитда амалга ошириладиган махсус тактик машқларни ўз ичига олди. Жамоалар шаҳар, тоғ ва ўрмон муҳитида тўппонча, автомат ҳамда мерганлик қуроллари билан турли масофадаги нишонларга аниқ ўқ отиш маҳоратини намойиш қилди.
Якуний натижаларга кўра, Ўзбекистон мерганлар терма жамоаси хорижий давлатлар орасида биринчи ўринни эгаллади:
I-ўрин — Ўзбекистон (539,5 балл)
II-ўрин — Вьетнам (534,7 балл)
III-ўрин — АҚШ (519,0 балл)
Эслатиб ўтамиз, 2024 йилги мусобақада ҳам Ўзбекистон жамоаси иккинчи ўринни қўлга киритган эди.