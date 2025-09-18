https://sputniknews.uz/20250918/uzbekistan-russia-budda-forum-52040217.html
Ўзбекистон Россияда бўлиб ўтадиган буддавийлик форумида иштирок этади
Ўзбекистон Россияда бўлиб ўтадиган буддавийлик форумида иштирок этади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон делегацияси Калмикияда (Россия) бўлиб ўтадиган учинчи буддавийлик форумида иштирок этади
2025-09-18T10:53+0500
2025-09-18T10:53+0500
2025-09-18T10:53+0500
жамият
россия
ўзбекистон
тарих
форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/13/34096733_0:93:1000:656_1920x0_80_0_0_77fa51e40ee30543274860b85a406159.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Қалмоғистонда (Россия) бўлиб ўтадиган учинчи буддавийлик форумида иштирок этади. Бу ҳақда форум ташкилотчилари хабар беришди.Маълумотга кўра, тадбир 25 сентябрдан 28 сентябргача давом этади.Тадбир Жануби-шарқий ва Марказий Осиё мамлакатларидан, шунингдек, Испания, Германия ва бошқа давлатлардан келган иштирокчиларни ўзида жамлайди. Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, форум дастури ишбилармонлик ва маданий қисмларга бўлинган.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ҳудудида турли буддавийлик мероси ёдгорликлари мавжуд. Улар орасида Фаёзтепа мажмуаси ва Айритомдаги буддавийлик ибодатхоналари бор.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/13/34096733_2:0:999:748_1920x0_80_0_0_9d47c9f19b54087591194ccd531f913a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон делегацияси калмикияда (россия) бўлиб ўтадиган учинчи буддавийлик форумида иштирок этади
ўзбекистон делегацияси калмикияда (россия) бўлиб ўтадиган учинчи буддавийлик форумида иштирок этади
Ўзбекистон Россияда бўлиб ўтадиган буддавийлик форумида иштирок этади
35 га яқин умумий буддавийлик тарихига эга минтақа давлатлари иштирокидаги тадбир жорий йилнинг 25 сентябридан 28 сентябригача бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Ўзбекистон делегацияси Қалмоғистонда (Россия) бўлиб ўтадиган учинчи буддавийлик форумида иштирок этади. Бу ҳақда форум ташкилотчилари хабар беришди.
Маълумотга кўра, тадбир 25 сентябрдан 28 сентябргача давом этади.
Тадбир Жануби-шарқий ва Марказий Осиё мамлакатларидан, шунингдек, Испания, Германия ва бошқа давлатлардан келган иштирокчиларни ўзида жамлайди. Ташкилотчиларнинг маълум қилишича, форум дастури ишбилармонлик ва маданий қисмларга бўлинган.
"Барча буддавий минтақалар ишга жалб қилинганидан ва натижалар ҳозирданоқ кўзга ташланаётганидан хурсандман. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Россия кўплаб халқларни бирлаштирган кўп миллатли ва кўп конфессияли мамлакатдир. Биз бунинг билан фахрланамиз – қанчалик хилма-хил бўлмасин, биз чақириқлар олдида биргамиз”, – дея муносабат билдиради Қалмоғистон раҳбари Бату Хасиков.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон ҳудудида турли буддавийлик мероси ёдгорликлари мавжуд. Улар орасида Фаёзтепа мажмуаси ва Айритомдаги буддавийлик ибодатхоналари бор.