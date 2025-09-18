https://sputniknews.uz/20250918/turkiy-xalq-konferentsiya-rezolyutsiya-52043773.html
Россия, Хитой ва туркий давлатлар илмий-маданий тарихни ўрганишда ҳамкорлик қилади
Олтойда туркий халқларга оид халқаро анжуманда резолюция қабул қилинди. Ҳужжатда тарих, филология ва маданиятни биргаликда ўрганиш таъкидланди.
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. "Олтой — туркий халқларнинг тарихий ватани" анжумани иштирокчилари резолюция қабул қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Ҳужжатда туркий халқлар тарихи, филологияси ва маданиятини биргаликда ўрганиш бўйича саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш муҳимлиги алоҳида таъкидланган.Шунингдек, ҳужжатда Шимолий Евроосиё давлатлари дарсликларида қўшма тарих воқеалари бўйича таърифларни яқинлаштириш, қўшма тадқиқотларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва молиялаштириш зарурлиги кўрсатилган.Маълумот учун: "Олтой — туркий халқларнинг тарихий ватани" анжумани — туркий халқлар тарихи, маданияти ва тилшунослигини ўрганишга бағишланган халқаро илмий анжуман. Ушбу анжуман Россиянинг Олтой Республикасида ўтказилиб, унда Ўзбекистон, Россия, Хитой, Венгрия, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Озарбайжон олимлари иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 18 сен — Sputnik.
"Олтой — туркий халқларнинг тарихий ватани" анжумани иштирокчилари резолюция қабул қилди. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди
.
Ҳужжатда туркий халқлар тарихи, филологияси ва маданиятини биргаликда ўрганиш бўйича саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш муҳимлиги алоҳида таъкидланган.
"Шимолий Евроосиё халқларини бирлаштирувчи илмий-маърифий ва маданий ҳамкорликка кўмаклашиш, туркий халқлар тарихи, филологияси, маданияти масалаларини биргаликда ўрганиш бўйича саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштириш, мавжуд мулоқот майдонларида илмий кучларни бирлаштириш, шунингдек, туркология ва олтойшуносликни ўрганиш бўйича янги марказларни ташкил этиш зарурлиги қайд этилган", — дейилади резолюцияда.
Шунингдек, ҳужжатда Шимолий Евроосиё давлатлари дарсликларида қўшма тарих воқеалари бўйича таърифларни яқинлаштириш, қўшма тадқиқотларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва молиялаштириш зарурлиги кўрсатилган.
"Давлатларимизнинг биргаликдаги ўтмишининг умумий қиёфасини сақлаб қолиш, уни профессионал илмий тадқиқотлар, мактаб ва олий ўқув юртлари тарих дарсликлари асосида илмий асосланган, зиддиятсиз баҳолаш ўта муҳим вазифадир", — дейилади ҳужжатда.
Маълумот учун: "Олтой — туркий халқларнинг тарихий ватани" анжумани — туркий халқлар тарихи, маданияти ва тилшунослигини ўрганишга бағишланган халқаро илмий анжуман. Ушбу анжуман Россиянинг Олтой Республикасида ўтказилиб, унда Ўзбекистон, Россия, Хитой, Венгрия, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Озарбайжон олимлари иштирок этди.