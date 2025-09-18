https://sputniknews.uz/20250918/tashkent-islam-xalq-sanat-korgazma-namoyish-52058546.html
Қозондан Тошкентга ўзбек санъати меъроси олиб келинади
Қозондан Тошкентга ўзбек санъати меъроси олиб келинади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази ва Татаристон Миллий музейи ҳамкорлигида “Ислом халқлари санъати” тўпламидаги ўзбек маънавий мероси намойиши Тошкентда ўтказилади
2025-09-18T18:10+0500
2025-09-18T18:10+0500
2025-09-18T18:10+0500
маданият
ўзбекистон
қозон
ислом цивилизацияси маркази
кўргазма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52058379_62:0:1882:1024_1920x0_80_0_0_8ea4cbe4483f9a8e1bf9b009800fa669.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Татаристон Миллий музейининг “Ислом халқлари санъати” тўпламида жамланган Ўзбекистонга оид экспонатлар Тошкентда намойиш этилади. Кўргазмани Ислом цивилизацияси маркази музейида намойиш этиш режалаштирилган. Ушбу тадбир — Татаристон Миллий музейи ва Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази орасида йўлга қўйилган ҳамкорликнинг маҳсулидир. Бундай ташаббуслар икки халқ орасида маданий алоқаларни мустаҳкамлайди, ёш авлоднинг тарих ва маданиятга бўлган қизиқишини янада оширади, дейилади хабарда.
ўзбекистон
қозон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52058379_290:0:1655:1024_1920x0_80_0_0_167adfb0bc4ef8fe0393d75e6ece6d0d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон ислом цивилизацияси маркази татаристон музей ҳамкор ислом халқлари санъати тўплам тошкент
ўзбекистон ислом цивилизацияси маркази татаристон музей ҳамкор ислом халқлари санъати тўплам тошкент
Қозондан Тошкентга ўзбек санъати меъроси олиб келинади
Экспонатлар Ислом цивилизацияси марказида кўчма кўргазма шаклида намойиш этилади.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik.
Татаристон Миллий музейининг “Ислом халқлари санъати” тўпламида жамланган Ўзбекистонга оид экспонатлар Тошкентда намойиш этилади.
Коллекция таркибида XIX–XX асрларга оид Шаҳрисабз сўзаналари, ипак йўрмалар билан безатилган тўқимачилик асарлари ва халқимиз маънавий меросини акс эттирувчи бошқа артефактлар ҳам бор. Улар юртимиз ижодкорлиги, эстетик диди ва тарихий хотирасининг жонли гувоҳи сифатида қадрланади, - дейилади хабарда.
Кўргазмани Ислом цивилизацияси маркази музейида намойиш этиш режалаштирилган.
Ушбу тадбир — Татаристон Миллий музейи ва Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази орасида йўлга қўйилган ҳамкорликнинг маҳсулидир. Бундай ташаббуслар икки халқ орасида маданий алоқаларни мустаҳкамлайди, ёш авлоднинг тарих ва маданиятга бўлган қизиқишини янада оширади, дейилади хабарда.