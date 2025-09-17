Тошкентда "Рисола" ҳунармандчилик уйи очилиши арафасида — фото
Тошкентда яқин кунларда ўз ишини бошлайдиган "Рисола" ҳунармандчилик уйи меҳмонларга миллий анъаналар, бадиий мерос ва амалиётда иштирок этиш имкониятини тақдим этади.
Тошкентда "Рисола" ҳунармандчилик уйининг очилишига тайёргарлик қизғин паллага кирди. Янги мажмуа ўз ичига кулолчилик музейи, каштачилик ва гилам тўқиш устахоналарини, шунингдек, мамлакатда фаолият юритаётган кулолчилик марказлари асарлари жамланган махсус галереяни қамраб олади.
Музей экспозициясида нафақат Ўзбекистон, балки Марказий Осиё ва қатор хорижий давлатларнинг ноёб кулолчилик намунаси ҳам намойиш этилган. Шу билан бирга, ташриф буюрувчилар учун бадиий ҳунармандчиликнинг уч йўналиши бўйича маҳорат дарслари ташкил этилади.
Мажмуада миллий таомлар ҳам эътибордан четда қолмаган – меҳмонлар Бухоро анъанавий "Оши софи" таомидан баҳраманд бўлишлари мумкин.
"Рисола" ҳунармандчилик уйи ўзбек ҳунармандчилигини янги форматда намойиш этиб, маданий туризм ва миллий меросни асраб-авайлашда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.
© Sputnik / Бахром Хатамов
