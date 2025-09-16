Шавкат Мирзиёев Норин дарёсидаги “биринчи миллий ГЭС”ни бориб кўрди
19:55 16.09.2025 (янгиланди: 19:57 16.09.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился первой электростанцией Нарынского каскада ГЭС
© Пресс-служба президента Узбекистана
Норин дарёсида жами 6 та ГЭС қурилиши режалаштирилган, ГЭСларнинг иккинчи ва учинчи 2026 йилда, қолган станциялар эса 2027 йилда ишга тушади.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Наманган вилоятига ташрифи чоғида Норин ГЭСлар каскадини бориб кўрди.
2024 йилнинг 25 март куни тамал тоши қўйилган иншоотнинг дастлабки босқичи бугун ишга тушди. ГЭС-1 тўлиқ маҳаллий маҳсулот ва ускуналар асосида барпо этилди. Шу маънода, уни “биринчи миллий ГЭС” дейиш мумкин.
ГЭС-1 йиллик 171 миллион киловатт соат электр энергияси ишлаб чиқариш имкониятига эга. Бу ерда 130 та янги иш ўрни яратилади. Ундан 430 мингта хонадон электр энергияси билан таъминланади, йилига 290 миллион куб метр газ тежалади.
Ўзбекистон гидроэнергетикаси тарихида илк бор ушбу лойиҳа доирасида горизонтал капсула шаклидаги гидроагрегатлар жорий этилди. Улар кичик босим шароитида ҳам юқори самарадорлиги билан ажралиб туради ва миллий гидроэнергетика соҳасида янги босқични бошлаб бермоқда.
ГЭСда сув тўсиш иншооти ҳам қурилди. Шунингдек, ҳудудда маъмурий ва хизмат бинолари, диспетчерлик пункти барпо этилди. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва ҳудудни обод қилиш мақсадида 6 минг туп манзарали дарахт экилди.
Режага кўра, Норин дарёсида жами 6 та ГЭС каскади қурилади. Лойиҳанинг умумий қиймати 428 миллион доллардан зиёд, умумий қуввати 228 мегаватт бўлади. ГЭСларнинг иккинчи ва учинчи 2026 йилда, қолган станциялар эса 2027 йилда ишга туширилади. Ҳар бир станциянинг қуввати 38 мегаватт бўлиб, уларнинг фаолиятида қўшимча иш ўринлари яратилади.