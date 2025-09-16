Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250916/bmt-isroilning-gazodagi-harakatlarini-genotsid-deb-tan-oldi-51997143.html
БМТ Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатларини геноцид деб тан олди
БМТ Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатларини геноцид деб тан олди
Sputnik Ўзбекистон
Тел-Авив "Геноцид конвенцияси"да белгиланган беш жиноятнинг тўрттасини амалга оширган. Бу 1948 йилдан буён содир этилган энг шафқатсиз геноцид. 16.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-16T14:52+0500
2025-09-16T14:52+0500
исроил
ғазо
бмт
ҳужум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51997285_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75b58a8bf949687686f32782e3823f5f.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. БМТ халқаро тергов комиссияси Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатларини геноцид деб тан олди."Исроил ҳукумати Ғазо секторида гуруҳ сифатида фаластинликларнинг репродуктив қобилиятини қисман йўқ қилди, жумладан, туғилишнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни қўллаш орқали; ва атайлаб фаластинликларни гуруҳ сифатида жисмоний йўқ қилиш учун ҳисобланган яшаш шароитларини яратди, бу Рим статути ва Конвенция Низомига (Геноцид конвенцияси) мувофиқ геноциднинг асосий ҳаракатларидир деб тан олинади”, — дейилади ҳисоботда.Комиссиянинг асосий хулосалари:Исроил Ташқи ишлар вазирлиги БМТ ҳисоботини рад этмоқда. Маълумот учун, Исроил душанба куни кечқурун Ғазога ҳужум операциясини бошлаган эди. Шаҳарга дастлаб ҳаво зарбаси берилди, кейин танклар кириб келди. Маҳаллий ОАВларга кўра ҳужум оқибатида 62 киши ҳалок бўлган.Ғазо маъмурияти маълумотларига кўра, 2023 йил 7 октябрдан бери Исроил ҳужумлари оқибатида қурбон бўлганлар сони 64 мингдан ошди, улар асосан тинч аҳоли вакиллари.
ғазо
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Удар Израиля по самому высокому зданию в Газе
Sputnik Ўзбекистон
Удар Израиля по самому высокому зданию в Газе
2025-09-16T14:52+0500
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/10/51997285_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_7c377a9562aebab88f2b459ece6f3656.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
исроил, ғазо, бмт, ҳужум, видео
исроил, ғазо, бмт, ҳужум, видео

БМТ Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатларини геноцид деб тан олди

14:52 16.09.2025
Oбуна бўлиш
Тел-Авив "Геноцид конвенцияси"да белгиланган беш жиноятнинг тўрттасини амалга оширган. Бу 1948 йилдан буён содир этилган энг шафқатсиз геноцид.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. БМТ халқаро тергов комиссияси Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатларини геноцид деб тан олди.
"Исроил ҳукумати Ғазо секторида гуруҳ сифатида фаластинликларнинг репродуктив қобилиятини қисман йўқ қилди, жумладан, туғилишнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни қўллаш орқали; ва атайлаб фаластинликларни гуруҳ сифатида жисмоний йўқ қилиш учун ҳисобланган яшаш шароитларини яратди, бу Рим статути ва Конвенция Низомига (Геноцид конвенцияси) мувофиқ геноциднинг асосий ҳаракатларидир деб тан олинади”, — дейилади ҳисоботда.
Комиссиянинг асосий хулосалари:
Тел-Авив Геноцид жиноятининг олдини олиш ва жазолаш тўғрисидаги конвенцияда белгиланган бешта геноцид ҳаракатидан тўрттасини амалга оширди, Исроилнинг ҳаракатлари 1948 йилдан бери энг шафқатсиз геноцид деб қайд этилди;
Исроил ҳарбийлари фаластинликларни ўлдириш, тўлиқ қамал қилиш, гуманитар ёрдамни тўсиб қўйиш, соғлиқни сақлаш ва таълим тизимини йўқ қилиш, жинсий ва жинсга асосланган зўравонлик қилиш, болалар ва диний ва маданий объектларга ҳужум қилишда айбланмоқда.
Мамлакат раҳбарлари, жумладан, Бош вазир Бенямин Нетаняху геноцидни қўзғатган ва унинг олдини ололмагани учун жавобгардир.
Исроил очарчилик сиёсатини тўхтатиб, қамални олиб ташлаши ва инсонпарварлик ёрдамига тўсиқсиз киришни таъминлаши керак.
Бошқа давлатлар Исроилнинг Ғазо ва босиб олинган ҳудудлардаги ҳаракатларини тўхтатиш учун барча воситалардан фойдаланиши керак.
Исроил Ташқи ишлар вазирлиги БМТ ҳисоботини рад этмоқда.

Маълумот учун, Исроил душанба куни кечқурун Ғазога ҳужум операциясини бошлаган эди. Шаҳарга дастлаб ҳаво зарбаси берилди, кейин танклар кириб келди. Маҳаллий ОАВларга кўра ҳужум оқибатида 62 киши ҳалок бўлган.

Ғазо маъмурияти маълумотларига кўра, 2023 йил 7 октябрдан бери Исроил ҳужумлари оқибатида қурбон бўлганлар сони 64 мингдан ошди, улар асосан тинч аҳоли вакиллари.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0