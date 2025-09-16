БМТ Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатларини геноцид деб тан олди
Тел-Авив "Геноцид конвенцияси"да белгиланган беш жиноятнинг тўрттасини амалга оширган. Бу 1948 йилдан буён содир этилган энг шафқатсиз геноцид.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. БМТ халқаро тергов комиссияси Исроилнинг Ғазодаги ҳаракатларини геноцид деб тан олди.
"Исроил ҳукумати Ғазо секторида гуруҳ сифатида фаластинликларнинг репродуктив қобилиятини қисман йўқ қилди, жумладан, туғилишнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни қўллаш орқали; ва атайлаб фаластинликларни гуруҳ сифатида жисмоний йўқ қилиш учун ҳисобланган яшаш шароитларини яратди, бу Рим статути ва Конвенция Низомига (Геноцид конвенцияси) мувофиқ геноциднинг асосий ҳаракатларидир деб тан олинади”, — дейилади ҳисоботда.
Комиссиянинг асосий хулосалари:
Тел-Авив Геноцид жиноятининг олдини олиш ва жазолаш тўғрисидаги конвенцияда белгиланган бешта геноцид ҳаракатидан тўрттасини амалга оширди, Исроилнинг ҳаракатлари 1948 йилдан бери энг шафқатсиз геноцид деб қайд этилди;
Исроил ҳарбийлари фаластинликларни ўлдириш, тўлиқ қамал қилиш, гуманитар ёрдамни тўсиб қўйиш, соғлиқни сақлаш ва таълим тизимини йўқ қилиш, жинсий ва жинсга асосланган зўравонлик қилиш, болалар ва диний ва маданий объектларга ҳужум қилишда айбланмоқда.
Мамлакат раҳбарлари, жумладан, Бош вазир Бенямин Нетаняху геноцидни қўзғатган ва унинг олдини ололмагани учун жавобгардир.
Исроил очарчилик сиёсатини тўхтатиб, қамални олиб ташлаши ва инсонпарварлик ёрдамига тўсиқсиз киришни таъминлаши керак.
Бошқа давлатлар Исроилнинг Ғазо ва босиб олинган ҳудудлардаги ҳаракатларини тўхтатиш учун барча воситалардан фойдаланиши керак.
Исроил Ташқи ишлар вазирлиги БМТ ҳисоботини рад этмоқда.
Маълумот учун, Исроил душанба куни кечқурун Ғазога ҳужум операциясини бошлаган эди. Шаҳарга дастлаб ҳаво зарбаси берилди, кейин танклар кириб келди. Маҳаллий ОАВларга кўра ҳужум оқибатида 62 киши ҳалок бўлган.
Ғазо маъмурияти маълумотларига кўра, 2023 йил 7 октябрдан бери Исроил ҳужумлари оқибатида қурбон бўлганлар сони 64 мингдан ошди, улар асосан тинч аҳоли вакиллари.
